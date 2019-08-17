Губерниев раскритиковал руководство СБР

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Известный комментатор Дмитрий Губерниев призвал Союз биатлонистов России (СБР) выделять больше средств на логистику спортсменов.
Губерниев раскритиковал руководство СБР
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

«Оказывается, биатлонисты сборной России ещё в прошлом году сами вызвали такси в аэропорт на сборах в Финляндии! Потом мёрзли два часа, ждали открытия аэропорта! Требую от СБР прекратить издевательства над спортсменами национальной сборной страны! Мы будем создавать петиции, писать в инстанции! Руки прочь от наших биатлонистов, СБР, вызывайте такси и джеты спортсменам — они заслужили! И купите им аэропорт!» — написал Губерниев в своём Instagram.

В ноябре прошлого года нескольким биатлонистам сборной России пришлось самим добираться до финского аэропорта Йоэнсуу после отборочного сбора в Контиолахти.

Ранее стало известно, почему Логинов не подписывает контракт с СБР.

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