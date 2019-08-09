Шипулин уверен, что СБР запугивает спортсменов в ситуации с контрактами

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Олимпийский чемпион 2014 года по биатлону Антон Шипулин прокомментировал ситуацию с обязательным подписанием контрактов спортсменов с Союзом биатлонистов России (СБР).
Шипулин уверен, что СБР запугивает спортсменов в ситуации с контрактами
  • © Александр Натрускин
  • РИА Новости

«Ситуация и так непростая, а руководство СБР изо дня в день её только усугубляет, в том числе не всегда корректными высказываниями в СМИ», — сказал Шипулин.

По его словам, в данной ситуации он находится на стороне спортсменов и считает, что Александр Логинов поступил правильно, не подписывая никаких соглашений сразу.

«Руководство СБР просто-напросто угрожает ребятам: «Не подпишешь — не будешь выступать». Парней просто запугивают. Это низко и отвратительно. Молодые ничего ответить не могут, а опытные ребята, конечно, сопротивляются», — сказал Шипулин.

Минувший сезон Александр Логинов завершил на втором месте в общем зачёте Кубка мира. В его активе также серебро чемпионата мира в спринте и бронза в составе эстафетной команды.

Ранее Александр Тихонов встал на сторону Логинова в ситуации с контрактом.

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