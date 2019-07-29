Тихонов: а вместо Логинова за сборную России Редькин сам побежит с большим животом

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Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов поддержал российского биатлониста Александра Логинова, который до сих пор не подписал контракт с Союзом биатлонистов России.
Тихонов: а вместо Логинова за сборную России Редькин сам побежит с большим животом
  • © Johan Axelsson/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

«Редькин грозит не пустить Логинова на соревнования? А с кем мы тогда будем выступать? Или он побежит с большим животом? Я на стороне Александра. На его месте тоже не стал бы ничего подписывать. Во-первых, юридическая грамотность нынешнего руководящего состава СБР вызывает вопросы. Во-вторых, он лучший спортсмен и имеет право диктовать свои условия», — заявил Тихонов в комментарии RT.

Также легендарный спортсмен выразил недоумение по поводу принципиальности позиции СБР относительно контракта с Логиновым, ведь в нём нет никакой материальной составляющей.

Ранее руководитель тренерского совета Союза биатлонистов России Евгений Редькин заявил, что либо Логинов подписывает контракт с СБР, либо не выступает вообще.

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