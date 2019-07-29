Редькин: либо Логинов подписывает контракт с СБР, либо не выступает вообще

Руководитель тренерского совета Союза биатлонистов России (СБР) Евгений Редькин прокомментировал ситуацию с контрактом лидера российской сборной Александра Логинова.

«Я пока не очень в курсе всех формальных нюансов. Но получается, что есть юридическое лицо — Союз биатлонистов России. И либо Логинов подписывает договор и выступает под его эгидой, либо не выступает вообще», — приводит слова руководителя тренерского совета организации «Спорт-Экспресс».

Он также подчеркнул, что подписание соглашения является обязательным и никто не допустит спортсмена до соревнований без контракта, несмотря на все его заслуги.

«Подписывай — и беги!» — заключил Редькин.

Минувший сезон Логинов завершил на втором месте в общем зачёте Кубка мира. В его активе также серебро чемпионата мира в спринте и бронза в составе эстафетной команды.

Ранее сообщалось, что Логинов до сих пор не подписал контракт с СБР.