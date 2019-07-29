Редькин: либо Логинов подписывает контракт с СБР, либо не выступает вообще
- © Sven Hoppe/dpa
- globallookpress.com
«Я пока не очень в курсе всех формальных нюансов. Но получается, что есть юридическое лицо — Союз биатлонистов России. И либо Логинов подписывает договор и выступает под его эгидой, либо не выступает вообще», — приводит слова руководителя тренерского совета организации «Спорт-Экспресс».
Он также подчеркнул, что подписание соглашения является обязательным и никто не допустит спортсмена до соревнований без контракта, несмотря на все его заслуги.
«Подписывай — и беги!» — заключил Редькин.
Минувший сезон Логинов завершил на втором месте в общем зачёте Кубка мира. В его активе также серебро чемпионата мира в спринте и бронза в составе эстафетной команды.
Ранее сообщалось, что Логинов до сих пор не подписал контракт с СБР.