Редькин: либо Логинов подписывает контракт с СБР, либо не выступает вообще

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Руководитель тренерского совета Союза биатлонистов России (СБР) Евгений Редькин прокомментировал ситуацию с контрактом лидера российской сборной Александра Логинова.
Редькин: либо Логинов подписывает контракт с СБР, либо не выступает вообще
  • © Sven Hoppe/dpa
  • globallookpress.com

«Я пока не очень в курсе всех формальных нюансов. Но получается, что есть юридическое лицо — Союз биатлонистов России. И либо Логинов подписывает договор и выступает под его эгидой, либо не выступает вообще», — приводит слова руководителя тренерского совета организации «Спорт-Экспресс».

Он также подчеркнул, что подписание соглашения является обязательным и никто не допустит спортсмена до соревнований без контракта, несмотря на все его заслуги.

«Подписывай — и беги!» — заключил Редькин.

Минувший сезон Логинов завершил на втором месте в общем зачёте Кубка мира. В его активе также серебро чемпионата мира в спринте и бронза в составе эстафетной команды.

Ранее сообщалось, что Логинов до сих пор не подписал контракт с СБР.

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