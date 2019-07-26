Биатлонист Логинов до сих пор не подписал контракт с СБР

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв сообщил, что Александр Логинов до сих пор не подписал обязательное соглашение с организацией.

«Мы работаем над этим вопросом. Есть определённые нюансы, на которые он обратил внимание, их ещё нужно обсудить. Но в целом понимание у нас есть», — цитирует Драчёва «Спорт-Экспресс».

По его словам, ему сложно сказать, будет ли Логинов включён в состав сборной России на Кубок мира в случае отказа ставить подпись. Тем не менее глава СБР подчеркнул, что стороны находятся в диалоге и обсуждают детали.

В минувшем сезоне Логинов завершил сезон на втором месте в общем зачёте Кубка мира. В его активе также серебро чемпионата мира в спринте и бронза в составе эстафетной команды.

Ранее Логинов выиграл спринт на чемпионате России по летнему биатлону.