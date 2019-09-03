СМИ: Ушёл из жизни олимпийский чемпион по биатлону Ханевольд

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Трёхкратный победитель Олимпийских игр, норвежский биатлонист Халвар Ханевольд скончался в возрасте 49 лет.
СМИ: Ушёл из жизни олимпийский чемпион по биатлону Ханевольд
  • Reuters

Как сообщает Nettavisen, бывший норвежский биатлонист Халвар Ханевольд скончался в собственном доме в городе Аскер. Причины смерти не сообщаются.

Ханевольд становился олимпийским чемпионом в 1998, 2002 и 2010 годах. Также норвежец являлся пятикратным чемпионом мира по биатлону. Ханевольд завершил карьеру в 2010 году в возрасте 40 лет.

Ранее сообщалось, что Леклер посвятил свою победу на Гран-при Бельгии погибшему гонщику «Формулы-2» Юберу.

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