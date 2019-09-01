Леклер посвятил свою победу на Гран-при Бельгии погибшему гонщику «Формулы-2» Юберу

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Монегаск Шарль Леклер из команды Ferrari посвятил свою победу на 13-м этапе «Формулы-1» — Гран-при Бельгии — французскому гонщику «Формулы-2» Антуану Юберу.
Леклер посвятил свою победу на Гран-при Бельгии погибшему гонщику «Формулы-2» Юберу
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«С одной стороны, я добился того, о чём мечтал с детства. С другой — после вчерашнего этот уикенд стал очень тяжёлым. В первую очередь мы потеряли друга, так что я хотел бы посвятить победу ему», — заявил Леклер после гонки.

22-летний Юбер, выступавший за команду Arden, получил несовместимые с жизнью травмы в результате аварии на втором круге субботней гонки и скончался в больнице спустя несколько часов после инцидента.

Ранее сообщалось, что Леклер выиграл Гран-при Бельгии.

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