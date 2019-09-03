Шипулин назвал смерть Ханевольда огромной утратой для мирового биатлона

Бывший российский биатлонист Антон Шипулин прокомментировал кончину трёхкратного олимпийского чемпиона Халварда Ханевольда.

«Я глубоко подавлен новостью о смерти Халварда Ханевольда. Когда я был молод, он был одним из моих ориентиров. В 2010 году для меня, тогда ещё пацана, было огромной честью биться с ним на одной трассе на Олимпийских играх в Ванкувере. Великий спортсмен, прекрасный и светлый человек. Это огромная утрата для мирового биатлона. Покойся с миром», — написал Шипулин в Instagram.

Халвард Ханевольд был найден мёртвым в своём доме в Норвегии. Бывшему биатлонисту было 49 лет.

Ранее сообщалось, что ушёл из жизни олимпийский чемпион по биатлону Ханевольд.