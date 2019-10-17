«Бокс — это то, что Пэт очень любил»: в США после боя умер Патрик Дэй

В США от полученных в поединке травм скончался американский боксёр Патрик Дэй. Спортсмена отправил в нокаут его соотечественник Чарльз Конвелл. Медикам не удалось привести Дея в сознание, и его отправили в больницу. Там атлет впал в кому, врачи не смогли спасти его жизнь. На профессиональном уровне американец провёл 21 бой, в 17 он одержал победу.

«Без конца молился за тебя и проливал много слёз»

Не успели болельщики пережить смерть Максима Дадашева, как мир бокса потрясла новая трагедия. От травм, полученных в бою с соотечественником Чарльзом Конвеллом, скончался американец Патрик Дэй. Врачи несколько дней боролись за жизнь спортсмена, но спасти его не удалось. О гибели атлета сообщил официальный сайт WBC.

«WBC и президент организации Маурисио Сулейман глубоко скорбят в связи со смертью Патрика Дэя. Он скончался сегодня от черепно-мозговой травмы, полученной во время боя в субботу, 12 октября», — говорится в сообщении на сайте Всемирного боксёрского совета.

А на официальном сайте промоутерской компании Лу Дибеллы, представлявшей интересы спортсмена, сказано, что боксёр скончался в окружении семьи, близких друзей, а также членов команды, среди которых был и тренер Джо Хиггинс.

Роковой для Дэя поединок состоялся в Лас-Вегасе в ночь с 12 на 13 октября. Его главным событием стала встреча бывшего абсолютного чемпиона мира в первом тяжёлом весе Александра Усика с Чаззом Уизерспуном. В результате бой закончился победой украинца — после седьмого раунда соперник отказался от продолжения борьбы.

А в андеркарде главного события сошлись в том числе Дэй и Конвелл, которые сражались за региональный титул по версии USBA. Поединок сложился для Патрика крайне неудачно. В четвёртом и восьмом раундах Дэй побывал в нокдауне, а в десятом оппонент отправил его в глубокий нокаут. Медики не смогли привести боксёра в сознание, его вынесли с ринга на носилках. Прямо с арены спортсмена отвезли в госпиталь, где провели экстренную операцию на головном мозге.

Американские журналисты сообщили, что Дэй находится в коме, но не конкретизировали, является ли она медикаментозной или вызвана травмой. По информации на вечер воскресенья, состояние боксёра было крайне тяжёлым.

Подавленным чувствовал себя и Конвелл. Незадолго до смерти соперника он даже опубликовал ему трогательное послание в социальных сетях.

«Я не хотел, чтобы с тобой это случилось. Я всего лишь хотел победить. Если бы мог, я вернул бы время назад, потому что такого не заслуживает никто. Я снова и снова прокручиваю в голове этот бой, размышляя, что было бы, если бы этого не произошло, и почему это случилось с тобой. Я не могу перестать думать об этом. Без конца молился за тебя и проливал много слёз, потому что даже не мог себе представить, как бы себя чувствовала моя семья и мои друзья. Я вижу тебя повсюду и слышу о тебе только прекрасные вещи. Я думал о том, чтобы бросить бокс, но знаю, что это не то, чего бы ты хотел. Я знаю, что ты был бойцом до глубины души, поэтому решил этого не делать. Вместо этого решил драться и завоевать пояс чемпиона мира, потому что этого хотел ты и этого хочу я. Поэтому каждый день ты будешь моей мотивацией и, будь уверен, каждый раз на ринге я буду оставлять всего себя», — написал Конвелл.

«Ему не нужно было заниматься боксом»

При этом Дэя нельзя назвать широко известным боксёром, ведь его карьера в профессиональном боксе только начиналась. Зато на любительском уровне Патрик громко заявил о себе на родине. Он выиграл два титула чемпиона страны, а также престижный турнир «Золотые перчатки» в Нью-Йорке и даже был запасным в олимпийской сборной, которая участвовала в Играх-2012 в Лондоне.

Профессиональную карьеру Дэй начал в 2013-м и с тех пор провёл 21 бой, одержал 17 побед (шесть нокаутом) и потерпел четыре поражения. В 2017-м ему удалось завоевать региональный пояс WBC Continental Americas.

Между тем промоутер спортсмена Дибелла после смерти подопечного заявил, что тому вовсе не обязательно было заниматься боксом, чтобы заработать на жизнь.

«Он был из хорошей семьи, умён, образован, у него были правильные ценности. Перед Патриком были открыты и другие возможности зарабатывать себе на жизнь. Он выбрал бокс, зная, с какими рисками сталкивается каждый боец, выходя на ринг. Бокс — это то, что Пэт очень любил. Именно этим он вдохновлял людей. Именно это позволяло ему чувствовать себя живым», — приводит слова Дибеллы официальный сайт его промоутерской компании.

Смерть Дадашева и кома Абдусаламова

К сожалению, трагедия с Дэем, как уже говорилось, была не первой.

Всего несколько месяцев назад скончался российский боксёр Максим Дадашев. Спортсмен, как и его американский коллега, получил тяжёлые травмы мозга на ринге.

После боя с Субриэлем Матиасом россиянину была проведена операция, его тоже погрузили в медикаментозную кому. Однако все усилия оказались тщетны: 23 июля Дадашев скончался. Супруга Максима Елизавета Апушкина намерена подать в суд на Атлетическую комиссию штата Мэриленд.

«После остановки поединка на ринг не вынесли носилки, не обложили голову Максима льдом, его заставили идти самостоятельно, хотя у него уже подкашивались ноги, он вис на руках помогавших ему людей. А в случае подобных травм всё решают минуты. Каждое лишнее движение может стоить жизни», — сказала Апушкина в интервью изданию «Спорт-Экспресс».

В 2011 году после боя с Сергеем Ковалёвым, который в настоящий момент является чемпионом мира в полусреднем весе по версии WBO, скончался Роман Симаков.

Поединок проходил в Екатеринбурге. Будущий обладатель чемпионского титула смотрелся намного сильнее соперника: Симаков пропускал один сильный удар за другим. Но он всё же находил в себе силы продолжать бой. Однако в седьмом раунде рефери остановил схватку. Ковалёву была присуждена победа техническим нокаутом.

Симаков уже на ринге потерял сознание и был доставлен в больницу, где впал в кому. К сожалению, спасти жизнь боксёра не удалось, он умер, не приходя в сознание. Причиной смерти стала тяжёлая черепно-мозговая травма и ушиб мозга.

Ковалёв после этой трагедии намеревался уйти из спорта, но в итоге всё же продолжил карьеру, а в 2016-м перевёл семье Симакова весь гонорар, полученный за бой с Айзеком Чилембой.

Другой известный российский боксёр, Магомед Абдусаламов, в похожей ситуации выжил, но остался прикован к инвалидной коляске. В 2013-м талантливый дагестанский боец провёл тяжёлый поединок с кубинцем Майком Пересом и потерпел поражение по очкам.

Уже после боя спортсмен почувствовал себя плохо, но медицинская помощь ему была оказана с большим опозданием, что в итоге помешало боксёру вернуться к нормальной жизни. Магомеда ввели в состояние искусственной комы и удалили часть черепа, чтобы уменьшить последствия отёка головного мозга.

Спустя три недели Абдусаламов вышел из комы, но полноценно восстановиться так и не сумел. Он по-прежнему прикован к инвалидной коляске, а правая сторона его тела полностью парализована. Семье боксёра удалось отсудить у штата Нью-Йорк $22 млн за врачебную ошибку.

В 2018-м в состояние искусственной комы вводили экс-чемпиона Адониса Стивенсона. После поражения от украинца Александра Гвоздика у канадца было диагностировано кровоизлияние в мозг. Врачи отказывались давать какие-либо прогнозы по здоровью спортсмена, но ему всё же удалось восстановиться.