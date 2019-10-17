Американский боксёр Дэй скончался после нокаута

Американский боксёр Патрик Дэй скончался в результате черепно-мозговой травмы, полученной во время поединка с Чарльзом Конвеллом.

«WBC и президент организации Маурисио Сулейман глубоко скорбят в связи с кончиной Патрика Дэя. Он ушёл из жизни сегодня в результате черепно-мозговой травмы, полученной 12 октября. WBC присоединяется к семье Патрика в это тяжёлое время», — гласит сообщение на сайте Международного боксёрского совета (WBC).

Патрику Дэю было 27 лет. Спортсмен был нокаутирован в десятом раунде поединка с Чарльзом Конвеллом. Дэя вынесли с ринга на носилках в бессознательном состоянии. Он перенёс операцию на головном мозге.

Ранее Уайлдер заявил, что предпочёл бы поединок с Руисом бою с Джошуа.