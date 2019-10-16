Уайлдер заявил, что предпочёл бы поединок с Руисом, чем бой с Джошуа

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Чемпион мира в тяжёлом весе по версии Всемирного боксёрского совета (WBC) Деонтей Уайлдер считает, что его поединок с действующим обладателем четырёх поясов Энди Руисом был бы интереснее зрителям, нежели бой с бывшим обладателем титулов британцем Энтони Джошуа.
Уайлдер заявил, что предпочёл бы поединок с Руисом, чем бой с Джошуа
  • © Chris Farina/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

«Мой поединок с Руисом был бы даже круче. Они с Джошуа устроят большой бой, кто бы ни победил. Но самый крутой поединок для меня — с Руисом. Он латиноамериканец, но родился в США, поэтому имеет отношение к обеим странам. Здорово, что он стал первым мексиканцем — чемпионом мира в тяжёлом весе. У них никогда не было подобных боксёров. О нём никто не знал, однако теперь знают многие. Так что мой поединок с ним — это круче, чем если бы я сразился с Джошуа», — цитирует слова Уайлдера BoxingScene.

Поединок Энтони Джошуа и Энди Руиса состоится 7 декабря в Саудовской Аравии. В первом бою, который прошел в июне в Нью-Йорке, сенсационно победил мексиканец, ставший новым чемпионом мира по четырём версиям.

Ранее промоутер заявил, что следующим соперником Поветкина станет Хантер.

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