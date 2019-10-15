Промоутер заявил, что следующим соперником Поветкина станет Хантер

Глава компании «Мир бокса» Андрей Рябинский заявил о наличии договорённости с командой американского боксёра-тяжеловеса Майкла Хантера о проведении поединка с россиянином Александром Поветкиным.

«Контракт с Хантером ещё не подписан, но договорённости есть. Думаю, всё будет в порядке, мы эти формальности добьём. И Саша будет боксировать в Саудовской Аравии. Бой будет смотреть большое количество людей, потому что он будет проходить перед реваншем Энди Руиса и Энтони Джошуа», — цитирует Рябинского ТАСС.

Вечер бокса, на котором выступит Александр Поветкин, состоится 7 декабря.

Ранее сообщалось, что Поветкин начал подготовку к следующему бою.