Промоутер заявил, что следующим соперником Поветкина станет Хантер

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Глава компании «Мир бокса» Андрей Рябинский заявил о наличии договорённости с командой американского боксёра-тяжеловеса Майкла Хантера о проведении поединка с россиянином Александром Поветкиным.
Промоутер заявил, что следующим соперником Поветкина станет Хантер
  • © Anna Sergeeva/ZUMAPRESS.com globallookpress.com

«Контракт с Хантером ещё не подписан, но договорённости есть. Думаю, всё будет в порядке, мы эти формальности добьём. И Саша будет боксировать в Саудовской Аравии. Бой будет смотреть большое количество людей, потому что он будет проходить перед реваншем Энди Руиса и Энтони Джошуа», — цитирует Рябинского ТАСС.

Вечер бокса, на котором выступит Александр Поветкин, состоится 7 декабря.

Ранее сообщалось, что Поветкин начал подготовку к следующему бою.

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