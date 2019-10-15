Промоутер заявил, что следующим соперником Поветкина станет Хантер
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«Контракт с Хантером ещё не подписан, но договорённости есть. Думаю, всё будет в порядке, мы эти формальности добьём. И Саша будет боксировать в Саудовской Аравии. Бой будет смотреть большое количество людей, потому что он будет проходить перед реваншем Энди Руиса и Энтони Джошуа», — цитирует Рябинского ТАСС.
Вечер бокса, на котором выступит Александр Поветкин, состоится 7 декабря.
Ранее сообщалось, что Поветкин начал подготовку к следующему бою.