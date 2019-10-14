Поветкин начал подготовку к следующему бою

Короткая ссылка
Российский боксёр-тяжеловес Александр Поветкин начал подготовку с следующему поединку.
Поветкин начал подготовку к следующему бою
  • Reuters

Об этом сообщил глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский, слова которого передаёт пресс-служба организации.

Он также отметил, что поиск соперника для 40-летнего россиянина продолжается.

В предыдущем поединке, который состоялся 31 августа в Лондоне, Поветкин победил британца Хьюи Фьюри единогласным решением судей. После боя россиянин рассказал о желании встретиться с двоюродным братом оппонента, бывшим чемпионом мира в тяжёлом весе Тайсоном Фьюри.

Ранее Рябинский заявил, что ведёт переговоры по бою Поветкина с Фьюри.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить