Поветкин начал подготовку к следующему бою

Российский боксёр-тяжеловес Александр Поветкин начал подготовку с следующему поединку.

Об этом сообщил глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский, слова которого передаёт пресс-служба организации.

Он также отметил, что поиск соперника для 40-летнего россиянина продолжается.

В предыдущем поединке, который состоялся 31 августа в Лондоне, Поветкин победил британца Хьюи Фьюри единогласным решением судей. После боя россиянин рассказал о желании встретиться с двоюродным братом оппонента, бывшим чемпионом мира в тяжёлом весе Тайсоном Фьюри.

Ранее Рябинский заявил, что ведёт переговоры по бою Поветкина с Фьюри.