Рябинский заявил, что ведёт переговоры по бою Поветкина с Фьюри

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Глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский рассказал о переговорах по поводу боя боксёров-тяжеловесов Александра Поветкина и Тайсона Фьюри.
Рябинский заявил, что ведёт переговоры по бою Поветкина с Фьюри
  • © Alexander Hassenstein/Bongarts/Getty Images

«Переговоры ведутся, подобный поединок возможен. Фьюри заявлял о своей заинтересованности драться с Поветкиным, Саша тоже был бы не против такого боя», — приводит слова Рябинского РИА Новости.

В предыдущем поединке, который состоялся 31 августа в Лондоне, Поветкин победил британца Хьюи Фьюри единогласным решением судей. После боя россиянин рассказал о желании встретиться с двоюродным братом оппонента, бывшим чемпионом мира в тяжёлом весе Тайсоном Фьюри.

Ранее промоутер заявил, что Поветкин дал согласие на поединок с Хантером.

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