Рябинский заявил, что ведёт переговоры по бою Поветкина с Фьюри
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«Переговоры ведутся, подобный поединок возможен. Фьюри заявлял о своей заинтересованности драться с Поветкиным, Саша тоже был бы не против такого боя», — приводит слова Рябинского РИА Новости.
В предыдущем поединке, который состоялся 31 августа в Лондоне, Поветкин победил британца Хьюи Фьюри единогласным решением судей. После боя россиянин рассказал о желании встретиться с двоюродным братом оппонента, бывшим чемпионом мира в тяжёлом весе Тайсоном Фьюри.
Ранее промоутер заявил, что Поветкин дал согласие на поединок с Хантером.