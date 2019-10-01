Промоутер заявил, что Поветкин дал согласие на поединок с Хантером
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Глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский заявил о готовности Александра Поветкина к поединку с Майклом Хантером.
«После такого громкого и уверенного возвращения Саша не должен сдавать позиции. Хантер — это сильный соперник, он хорошо и быстро перемещается по рингу, держит дистанцию. Но я уверен, что Саша сможет одержать бесспорную победу», — цитирует Рябинского РБК.
Также Рябинский добавил, что следующим соперником Поветкина может стать Тайсон Фьюри. В последнем бою россиянин победил его двоюродного брата Хьюи.
Ранее сообщалось, что переговоры о бое Поветкина с Хантером продолжаются.