Промоутер — о погибшем боксёре: Дэю не надо было заниматься боксом

Короткая ссылка
Промоутер Лу Дибелла прокомментировал смерть своего клиента, американского боксёра Патрика Дэя.
Промоутер — о погибшем боксёре: Дэю не надо было заниматься боксом
  • Reuters

«Дэю не надо было заниматься боксом. Он из хорошей семьи, был умён, образован, у него были правильные ценности. Он имел другие возможности, чтобы зарабатывать на жизнь. Но он выбрал бокс, понимая риски, с которыми сталкивается каждый боец, выходя на ринг. Пэт очень любил бокс. Это то, чем он вдохновлял людей. Именно это заставляло его чувствовать себя живым», — приводит слова Дибеллы USA Today.

Патрик Дэй скончался в результате черепно-мозговой травмы, полученной в бою с Чарльзом Конвеллом. Спортсмен был нокаутирован в десятом раунде и покинул ринг на носилках в бессознательном состоянии.

Ранее сообщалось, что американский боксёр Дэй скончался после нокаута.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить