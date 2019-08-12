Экс-тренер сборной Уэльса по лёгкой атлетике осуждён за домогательства к несовершеннолетним

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Бывший тренер сборной Уэльса по лёгкой атлетике Фил Баннинг получил тюремный срок за домогательства к несовершеннолетним девочкам.
Экс-тренер сборной Уэльса по лёгкой атлетике осуждён за домогательства к несовершеннолетним
  • РИА Новости

Как сообщает Wales Online, 68-летний Фил Баннинг был осуждён на семь с половиной лет тюремного заключения за домогательства к несовершеннолетним. Бывший тренер сборной Уэльса по лёгкой атлетике признал себя виновным в том, что склонял к близости трёх 16-летних девушек и одну 11-летнюю в конце 70-х — начале 80-х годов.

Фил Баннинг возглавлял сборную Уэльса по лёгкой атлетике на трёх подряд Играх Содружества — в 1998, 2002 и 2006-м годах.

Ранее сообщалось, что олимпийский чемпион по шорт-треку дисквалифицирован за домогательство к партнёру.

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