СМИ: Олимпийский чемпион по шорт-треку дисквалифицирован за домогательство к партнёру
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Как сообщает Insidethegames со ссылкой на Союз конькобежцев Южной Кореи (KSU), шорт-трекист Лим Хе Чун дисквалифицирован до 7 августа 2020 года за то, что стянул штаны с более молодого партнёра по команде.
Инцидент произошёл 17 июня во время тренировочного лагеря южнокорейских шорт-трекистов. Поступок олимпийского чемпиона был расценен как домогательство.
Ранее сообщалось, что Ан выступит на Открытом кубке СКР по шорт-треку.