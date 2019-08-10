СМИ: Олимпийский чемпион по шорт-треку дисквалифицирован за домогательство к партнёру

Олимпийский чемпион Пхёнчхана-2018 по шорт-треку Лим Хе Чун получил годичную дисквалификацию за то, что стянул штаны со своего партнёра по команде.

Как сообщает Insidethegames со ссылкой на Союз конькобежцев Южной Кореи (KSU), шорт-трекист Лим Хе Чун дисквалифицирован до 7 августа 2020 года за то, что стянул штаны с более молодого партнёра по команде.

Инцидент произошёл 17 июня во время тренировочного лагеря южнокорейских шорт-трекистов. Поступок олимпийского чемпиона был расценен как домогательство.

Ранее сообщалось, что Ан выступит на Открытом кубке СКР по шорт-треку.