СМИ: Федерацию плавания США обвиняют в игнорировании жалоб спортсменов на домогательства

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Федеральная прокуратура Нью-Йорка проводит расследование в отношении Федерации плавания США, связанное с игнорированием жалоб спортсменов на сексуальные домогательства.
СМИ: Федерацию плавания США обвиняют в игнорировании жалоб спортсменов на домогательства
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Как сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на лиц, знакомых с ходом расследования, федерация оставляла без ответов жалобы спортсменов, неоднократно заявлявших, что их принуждали к вступлению в сексуальные отношения с тренерами, ради включения в заявки как на национальные, так и на международные соревнования.

Отмечается, что в расследовании задействованы эксперты отдела по борьбе с преступлениями против детей и отдела по борьбе с отмыванием средств Министерства юстиции США.

В Федерации плавания США, в свою очередь, заявили о полной поддержке данного расследования.

Ранее сообщалось, что экс-тренер сборной Уэльса по лёгкой атлетике осуждён за домогательства к несовершеннолетним.

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