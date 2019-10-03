СМИ: Федерацию плавания США обвиняют в игнорировании жалоб спортсменов на домогательства

Федеральная прокуратура Нью-Йорка проводит расследование в отношении Федерации плавания США, связанное с игнорированием жалоб спортсменов на сексуальные домогательства.

Как сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на лиц, знакомых с ходом расследования, федерация оставляла без ответов жалобы спортсменов, неоднократно заявлявших, что их принуждали к вступлению в сексуальные отношения с тренерами, ради включения в заявки как на национальные, так и на международные соревнования.

Отмечается, что в расследовании задействованы эксперты отдела по борьбе с преступлениями против детей и отдела по борьбе с отмыванием средств Министерства юстиции США.

В Федерации плавания США, в свою очередь, заявили о полной поддержке данного расследования.

Ранее сообщалось, что экс-тренер сборной Уэльса по лёгкой атлетике осуждён за домогательства к несовершеннолетним.