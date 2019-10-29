«Все предпосылки для победы есть»: что говорили о подаче заявки на проведение в Казани матча за Суперкубок УЕФА

Российский футбольный союз официально подал заявку на проведение в Казани матча за Суперкубок УЕФА в 2022 или 2023 году. Глава РФС Александр Дюков объяснил это решение желанием провести в стране как можно больше знаковых игр и турниров. Он также назвал столицу Татарстана гостеприимным и современным городом, который обладает необходимым опытом в организации встреч такого уровня. В свою очередь, почётный президент РФС Вячеслав Колосков назвал «хорошими» шансы на победу заявки Казани, а известный тренер Ринат Билялетдинов напомнил о существовании в городе всей необходимой инфраструктуры для проведения подобного мероприятия.

«Мы будем активно использовать наследие чемпионата мира»

Казань стала претендентом на организацию в 2022 или 2023 году матча за Суперкубок УЕФА, в котором встречаются победители Лиги чемпионов и Лиги Европы. В понедельник, 28 октября, министерство спорта республики Татарстан подало соответствующую заявку в РФС.

«Основным объектом проведения матча за Суперкубок станет «Казань-Арена», которая соответствует всем необходимым требованиям. Также в заявочной книге указана вся инфраструктура города, въездные ворота, логистические особенности и различного рода гарантии. Более того, конечно, речь здесь идёт и о колоссальном опыте, который есть у Казани с точки зрения проведения крупномасштабных спортивных событий. Это же касается и инфраструктуры города, которая готова к таким мероприятиям», — заявил глава минспорта региона Владимир Леонов.

Позднее на официальном сайте РФС появилось сообщение о завершении работы над заявкой Казани. Руководитель футбольного союза Александр Дюков объяснил поддержку инициативы города, в частности, желанием по максимуму использовать построенную к ЧМ-2018 инфраструктуру.

«В рамках стратегии развития футбола до 2030 года РФС работает над тем, чтобы в российских городах как можно чаще проходили крупные международные турниры и матчи. Мы будем активно использовать опыт и наследие успешно проведённого чемпионата мира по футболу», — приводит слова Дюкова официальный сайт РФС.

«Казань — гостеприимный и современный город, готовый организовать большое футбольное событие на высочайшем уровне, благодаря многолетним спортивным традициям и любви жителей города к футболу и спорту, а также развитой инфраструктуре», — подчеркнул Дюков.

Добавим, что решение поддержать кандидатуру Казани было принято на Бюро Исполкома РФС ещё 3 июля. А в середине августа президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с главой УЕФА Александером Чеферином в Стамбуле и обсудил с ним эту инициативу. В октябре мэр Казани Ильсур Метшин рассказал о работе в данном направлении.

«Мы сейчас занимаемся с нашим президентом тем, чтобы привезти в Казань Суперкубок УЕФА в 2023 году. Весь мир, вся бизнес-элита собирается на этой игре. И не придумаешь ни одного другого события, где встретятся и политики, и все, кто крутится вокруг футбола. Мы, дай бог, когда победим, обозначим до 2023-го приезд крупных компаний, спонсоров, которые обладают миллиардными бюджетами», — цитирует Метшина «Эхо Москвы».

Полный список кандидатов на проведение матчей за Суперкубок в 2022-м и 2023-м пока не известен. Он будет опубликован после того, как УЕФА получит необходимые документы от всех претендентов. Однако ранее сообщалось, что с Казанью намерены побороться Минск, Тирана и Хельсинки. Ожидается, что итоги будут подведены весной 2020 года.

Впрочем, почётный президент РФС Вячеслав Колосков, комментируя выдвижение Казани, назвал «хорошими» шансы заявки города на итоговую победу.

«Казань — общепризнанный город в мировом плане. Там было проведено огромное количество комплексных мероприятий: чемпионат мира по футболу, чемпионат мира по водным видам спорта в 2015 году, Универсиада в 2019-м, недавно состоялся фестиваль World Skills. Там постоянно происходит что-то глобальное и серьёзное, имеющее мировое признание. «Казань-Арена» — очень привлекательный стадион. Сейчас всё будет зависеть от эффективной работы заявочного комитета, знаю это по своему опыту. У города есть колоссальный опыт и позитивный резонанс по поводу высокого уровня проведения соревнований. У Казани хорошие шансы на победу, все предпосылки для этого есть», — приводит слова Колоскова ТАСС.

При этом функционер подчеркнул, что при наличии в исполкоме УЕФА члена от России вероятность успеха казанской заявки была бы ещё выше.

«Его отсутствие я считаю большим пробелом. Наличие такого человека в разы увеличило бы шансы выиграть. В 2021 году будут очередные выборы в исполком, поэтому было бы неплохо представить туда кандидата от РФС», — добавил Колосков.

В свою очередь, бывший тренер казанского «Рубина» Ринат Билялетдинов выразил уверенность, что город справится с проведением столь ответственной встречи.

«Сомнений нет, Казань проведёт Суперкубок на высшем уровне. Это почётно для города и республики. Стадион современный, все помещения под трибунами великолепные, всё соответствует высшей категории. У Казани есть реальные шансы получить Суперкубок. Одна Универсиада чего стоит, также все уже привыкли к высоким стандартам на чемпионате мира по водным видам спорта, соревнованиям по воздушным гонкам», — цитирует специалиста «РИА Новости».

Однако Билялетдинов посетовал на в целом не слишком высокую популярность футбола в городе. «Матч за Суперкубок может привлечь зрительский интерес к «Рубину», но это будет краткосрочный эффект. Всё же Казань — город больше хоккейный», — добавил он.

По пути Санкт-Петербурга

В случае успеха заявки Казани в России в ближайшее время может пройти ещё один решающий еврокубковый матч. Уже известно, что в 2021-м Санкт-Петербург примет финал Лиги чемпионов. Решение об этом было принято на исполкоме УЕФА в Любляне. А Дюков заявил, что данный финал станет лучшим в истории.

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«Нам очень приятно, что Санкт-Петербург получил право провести главный матч самого престижного международного клубного турнира — финал Лиги чемпионов. Хотели бы поблагодарить исполком УЕФА, который сделал такой выбор. В последние годы Россия становится одним из центров футбольного мира, мы готовы активно использовать нашу инфраструктуру для развития этого вида спорта. «Газпром Арена» имеет уникальный опыт организации мероприятий самого высокого уровня. Санкт-Петербург — гостеприимный и красивый город, в котором любят и ценят гостей. Уверен, финал Лиги чемпионов станет лучшим в истории и запомнится болельщикам и жителям города!» — приводит слова Дюкова официальный сайт РФС.

Отметим, что «Газпром Арена» за короткий срок эксплуатации уже успела принять целый ряд ответственных матчей. В 2017-м здесь прошли четыре встречи Кубка Конфедераций, в том числе финал турнира, а спустя год — семь игр чемпионата мира, в том числе полуфинал и поединок за третье место.

Уже в 2020-м стадион в Санкт-Петербурге примет матчи чемпионата Европы. Здесь состоятся четыре встречи группового этапа турнира и один четвертьфинал. Именно в городе на Неве будет принимать соперников сборная России, уже завоевавшая путёвку в финальную стадию.