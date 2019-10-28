РФС официально подал заявку на проведение Суперкубка УЕФА в Казани

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Российский футбольный союз (РФС) официально подал заявку на проведение матча за Суперкубок Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в 2022 или 2023 году на стадионе «Казань Арена» в Казани.
РФС официально подал заявку на проведение Суперкубка УЕФА в Казани
  • © Marius Becker/dpa
  • globallookpress.com

Об этом сообщается на официальном сайте РФС.

Отмечается, что кандидаты на проведение матчей станут оглашены после того, как УЕФА получит в своё распоряжение заявочные документы всех заинтересованных ассоциаций.

Матч за Суперкубок УЕФА проходит ежегодно. В нём встречаются победители Лиги чемпионов и Лиги Европы минувшего сезона.

Ранее министр спорта Татарстана Владимир Леонов заявил, что Казань подала заявку на проведение матча за Суперкубок УЕФА 2023 года.

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