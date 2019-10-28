РФС официально подал заявку на проведение Суперкубка УЕФА в Казани
- © Marius Becker/dpa
- globallookpress.com
Об этом сообщается на официальном сайте РФС.
Отмечается, что кандидаты на проведение матчей станут оглашены после того, как УЕФА получит в своё распоряжение заявочные документы всех заинтересованных ассоциаций.
Матч за Суперкубок УЕФА проходит ежегодно. В нём встречаются победители Лиги чемпионов и Лиги Европы минувшего сезона.
Ранее министр спорта Татарстана Владимир Леонов заявил, что Казань подала заявку на проведение матча за Суперкубок УЕФА 2023 года.