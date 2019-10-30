«Урал» по пенальти одолел «Арсенал» в 1/8 финала Кубка России по футболу

Екатеринбургский «Урал» в серии пенальти одержал победу над тульским «Арсеналом» в матче 1/8 финала Кубка России по футболу.

Основное время встречи, прошедшей в Екатеринбурге, завершилось со счётом 2:2.

В составе хозяев отличились Николай Димитров и Отман Эль-Кабир (с пенальти), а гости ответили голами Георгия Костадинова и Сергея Ткачёва.

На 53-й минуте екатеринбургский коллектив остался в меньшинстве после удаления Петрюса Бумаля.

В серии послематчевых пенальти сильнее оказался «Урал» — 5:4. Подопечные Дмитрия Парфёнова вышли в четвертьфинал турнира.

Ранее «Рубин» сыграл вничью с «Уралом» в 14-м туре РПЛ.