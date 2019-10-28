«Тедеско — топ-тренер европейского класса»: о чём говорили после первой за два месяца победы «Спартака» в РПЛ

Доменико Тедеско является топ-тренером, под руководством которого «Спартак» может достигнуть больших высот. Об этом после разгрома «Локомотива» в рамках 14-го тура РПЛ говорили футболисты красно-белых. Отдавший три результативные передачи Зелимхан Бакаев отметил установку немца в перерыве, а капитан Георгий Джикия положительно высказался о новой схеме. В свою очередь, наставник железнодорожников Юрий Сёмин выразил мнение, что его подопечные играли «плоховато» и не продемонстрировали должного настроя.

«Можно подумать, что всё было идеально, но это не так»

В дерби с «Локомотивом» «Спартак» забил три безответных мяча и одержал первую победу в РПЛ с конца августа. А главным творцом успеха стал новый наставник команды Доменико Тедеско, который сумел тактически переиграть Юрия Сёмина.

«Я очень рад, что сегодня удалось победить. Хотя, считаю, счёт великоват. Если просто смотреть на табло, можно подумать, что всё было идеально, но это не так. Есть очень много моментов, над которыми предстоит работать. Мы уже говорили об этом в раздевалке в перерыве, внесли некие коррективы. Сегодняшний успех был достигнут за счёт упорной работы, компактности в обороне, самоотверженности и слаженности всего коллектива», — рассказал Тедеско на пресс-конференции.

Однако он отметил, что при нём «Спартак» будет играть не только на контратаках.

«Безусловно, нам нужно работать над тем, как грамотнее открываться, быстрее работать с мячом, играть в одно касание. Сегодня хватало моментов, когда мои подопечные делали лишние касания и теряли мяч. Но если взять великие команды, такие как «Барселона» и «Реал», то они и владеют мячом, и действуют на контратаках. Оба компонента в современном футболе важны», — добавил Тедеско.

Одним же из самых удачных решений нового тренера стал перевод Зелимхана Бакаева в центр поля. В результате в матче с «Локомотивом» полузащитник отдал три результативные передачи.

«На прошлой неделе я получил 10 вопросов о Зелимхане и его амплуа. Отвечу так: я лично с ним обсуждал его роль, спрашивал, насколько ему комфортно играть под нападающими. Он ответил: «Тренер, мне очень нравится! Здесь я могу отдать голевую передачу, могу забить сам». Я не мог ему отказать. Но, несмотря на то что Бакаев сыграл два матча ближе к центру, сохраняется возможность, что в каком-то поединке он вернётся на фланг. Универсальные игроки — это здорово», — объяснил немец.

Также Тедеско рассказал о полученной в первом тайме жёлтой карточке, которая стала для него первой в карьере.

«Дотронулся до резервного судьи. Моя ошибка, принимаю решение арбитра. А вообще не люблю обсуждать действия рефери, иначе можно найти много отговорок: то снег идёт, хотя в Москве он идёт всегда, то мяч не тот, газон плохой, ветер дует. Нужно всегда смотреть на себя», — подытожил Тедеско.

В свою очередь, Сёмин был очень расстроен поражением, которое отбросило его команду с первого места, но попытался найти в произошедшем положительные моменты.

«Сегодня мы выглядели, мягко говоря, плоховато, пропустили контратаку в ситуации с первым голом, хотя могли не допустить её... Может, у нас и было преимущество по владению мячом, мы чаще находились на половине поля «Спартака», нанесли больше ударов, но конкретики, взрывных действий не хватало, особенно после перерыва. Мы были немного заторможены. 0:3 — это даже хорошо. Футболистам нужно понять, что самое главное — желание победить. Для меня неожиданность, что во втором тайме его оказалось недостаточно», — признался наставник железнодорожников.

«Спартак» — это команда, которая должна побеждать»

Футболисты «Локомотива» после разгромного поражения вовсе не горели желанием общаться с прессой, зато игроки «Спартака» с удовольствием останавливались перед журналистами и позитивно высказывались о работе с Тедеско. Так, главный герой матча Бакаев рассказал о словах тренера в перерыве.

«Он попросил добавить, играть ещё агрессивнее. Мы побежали и за счёт характера победили. На второй тайм вышли, как на последний бой, и результат закономерный. После перерыва было больше эмоций. Приятно отдавать голевые передачи, но главное — результат на табло», — заявил Бакаев в эфире телеканала «Матч ТВ».

Также он рассказал, что именно изменилось в команде с приходом Тедеско.

«Прошло только две недели, и ещё предстоит много работы. Дальше — больше. Мне нужно было привыкнуть к игре в центре поля, так как до матча с «Рубином» никогда не играл на этой позиции. Но меня всегда тянуло в центр, поэтому не так сложно было адаптироваться, тем более когда в тебя верит тренер. Слава богу, всё получается. Но я думаю, что ещё должен прибавить на этой позиции», — выразил надежду Бакаев.

Помимо этого, футболиста попросили сравнить Тедеско с предыдущим наставником «Спартака» Олегом Кононовым.

«Они — разные тренеры, у каждого свой подход. Каждый по-своему хорош. Новый специалист, новые эмоции. Команда стала чуть спокойнее, и из-за этого набирает очки», — заявил Зелимхан.

Не меньший вклад в успех внёс Джордан Ларссон. Нападающий вышел на замену по ходу второго тайма и успел отличиться дважды. А после матча выяснилось, что швед просто не мог играть плохо, ведь на трибунах присутствовала вся его семья, в том числе отец, легендарный шведский футболист Хенрик Ларссон.

«Перед выходом на поле Тедеско сказал, что ему нужен свежий игрок для контратак. А ещё попросил меня забить — и я это сделал. Это очень хороший день как для меня, так и для команды, поскольку мы не выигрывали очень давно. «Спартак» — это команда, которая должна побеждать. Так что эта победа очень важна и для нас, и для наших болельщиков, сегодня они были великолепны, как и всегда. Представляю, насколько они сейчас счастливы», — рассказал форвард.

Также Ларссон признался, что с приходом Тедеско атмосфера в команде изменилась в лучшую сторону.

«Да, это видно, в прошлом туре мы взяли одно очко в матче с «Рубином», а теперь обыграли «Локомотив» — команду, которая лидировала в чемпионате. Всё меняется, надеюсь, с каждой игрой будем лучше и лучше», — добавил Джордан.

Ответил нападающий и своим критикам, число которых после дерби с «Локомотивом» наверняка уменьшится.

«Многие говорят: «Зачем «Спартак» купил Джордана»? Сегодня я им ответил. Но меня это не особо заботит. Всегда сложно приходить в новую команду, и, конечно, все будут говорить о «Спартаке», это ведь большой клуб», — заявил Ларссон.

«Нам нравятся задумки Тедеско»

А особенно радовался победе Георгий Джикия — ведь он, будучи воспитанником «Локомотива», не пригодился родной команде, зато дорос до капитанской повязки в «Спартаке».

«Впечатления от матча, конечно, хорошие. Рады, что смогли одержать победу, да ещё и с таким счётом. Все бились, старались. Всё, что было задумано, получилось. «Локомотив» посыпался? Это ожидаемо, они ведь были уставшими. Поэтому первый тайм получился более-менее равным, а во втором мы прибавили, сделали замены, и у них начали появляться разрывы, чем мы и воспользовались. Когда идёт такая открытая игра, то, конечно, дерби очень нравится. А столкновения и эмоции никто не отменял, ведь все хотят победить. У всех свои задачи в турнирной таблице», — подвёл итоги встречи Джикия.

Также он поздравил с первой победой весь тренерский штаб Тедеско.

«Новый тренер всегда с собой приносит перемены. Сегодня мы играли по новой схеме, и получилось очень удачно. Нам нужно дальше тренироваться и стараться. Нам нравятся задумки Тедеско. Я уже играл при схеме с тремя центральными защитниками, мне было комфортно. Первые минуты ушли на адаптацию, а потом всё пошло. Все играли отлично, шли в отбор. Случались и ошибки, куда же без них. Будем работать», — пообещал Джикия.

Его партнёр по центру обороны Самуэль Жиго также призвал не ликовать раньше времени, а продолжать работать.

«Сегодня была хорошая игра. Тренер изменил схему, но это только один матч, нам надо продолжать в том же духе. Нужно немного времени, чтобы привыкнуть к новой расстановке. Пока мы просто очень счастливы. Я не знаю, лучше ли для нас играть в три центральных защитника. Но сегодня это принесло результат. Будем двигаться шаг за шагом, выкладываться по максимуму и верить в новую систему», — заявил француз.

Ещё один легионер «Спартака» Алекс Крал по просьбе журналистов чуть более подробно разобрал тактический план команды на игру.

«Это был очень важный матч для нас, нашего тренера и болельщиков. Тем более это дерби. Мы очень счастливы, что набрали три очка, но это только начало. Да, сегодня мы сыграли по новой схеме. И пусть в старте вышли три центральных защитника, мы были больше нацелены на атаку. Не знаю, лучше ли всегда играть так, но сегодня это сработало. Для игры с «Локомотивом» это была хорошая тактика, тем более соперник оказался уставшим после игры с «Ювентусом». Во втором тайме мы здорово атаковали, имели много моментов и трижды забили. В предыдущих встречах мы тоже создавали моменты, но голов было мало. Для «Спартака» сегодня всё только начинается», — отметил Крал.

Также чех рассказал, о чём футболисты говорят с Тедеско после игры в центральном круге.

«После каждого матча в центре поля мы обсуждаем игру. Это новая традиция? Лучше спросить у тренера. Мы говорим о самочувствии, основных моментах игры. Сегодня Тедеско поблагодарил нас, а мы — его. Изменился ли климат в команде? Так происходит всегда, когда приходит новый тренер. Добавляется мотивации, стало больше тактики», — добавил Крал.

Выводы о работе Тедеско после первой победы делать рано, но российские болельщики уже могут быть довольны тем, что немец смело доверяет талантливому полузащитнику Наилю Умярову. В матче с «Локомотивом» он вновь вышел на поле в стартовом составе и провёл хорошую игру. Правда, в середине второго тайма 19-летнего футболиста пришлось заменить после столкновения с Эдером.

«Все счастливы, поскольку очень важно было одержать победу и прервать неудачную серию. Что касается повреждения, то чувствую себя хорошо, отпустило. Замена, скорее всего, планировалась, потому что к 65-й минуте я уже устал. Мы больше оборонялись, но подходы к воротам у нас были хорошие. Не сказал бы, что первый тайм получился плохим. Конечно, если бы Андре Шюррле забил в первом тайме, было бы легче. Зато забили три мяча во втором тайме», — порадовался за команду Умяров.

Разумеется, за доверие Наиль не мог не поблагодарить нового наставника.

«Тедеско — топ-тренер европейского класса. Постоянно общается, объясняет, что и как. У меня очень приятные впечатления от совместной работы. Кононов тоже хороший тренер европейского уровня. Олег Георгиевич работал со многими командами, причём успешно. Но у каждого свой подход, своё видение. Конечно, есть различие. Это только плюс для футболистов. Все верят, что мы способны подняться на вершину. Уверен, если продолжим так, то нас ждёт хорошее будущее. «Спартак» возрождается? Дальше посмотрим», — подытожил Умяров.