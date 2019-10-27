Джикия рассказал, что Тедеско привнёс в игру «Спартака»

Защитник «Спартака» Георий Джикия рассказал, что привнёс в игру команды новый главный тренер Доменико Тедеско.

«Новый тренер всегда с собой приносит перемены. Если вы обратили внимание, то с «Локомотивом» мы играли по новой схеме, и получилось очень удачно. Нам нужно дальше тренироваться и стараться. Нам нравятся задумки нашего тренера. Что нравится больше всего? Ну, всего я вам не расскажу, у нас прошла всего одна игра. Посмотрим, как у нас пойдёт дальше, будем закреплять хорошие моменты. Сезон длинный» — приводит слова Джикии «Чемпионат».

Тедеско возглавил «Спартак» 14 октября. Под его руководством команда сыграла вничью с «Рубином» (0:0), а также разгромила «Локомотив» (3:0).

Ранее Тедеско объяснил, за счёт чего «Спартак» победил «Локомотив».