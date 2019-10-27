Тренер «Спартака» рассказал, почему Бакаев сыграл под нападающими

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Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско рассказал, почему полузащитник команды Зелимхан Бакаев сыграл под нападающим в матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Локомотивом».
Тренер «Спартака» рассказал, почему Бакаев сыграл под нападающими
  • © Алексей Филиппов
  • РИА Новости

«На прошлой неделе я получил 10 вопросов о Зелимхане и его амплуа. Отвечу так: я с ним обсуждал его роль, спрашивал, насколько ему комфортно играть под нападающими. Он сказал: тренер, мне очень нравится! Я могу отдать голевую передачу, могу забить сам. Я не мог ему отказать», — приводит слова Тедеско «Чемпионат».

При этом он не исключил, что может и снова использовать Бакаева на фланге.

«Спартак» разгромил «Локомотив» со счётом 3:0 и поднялся на седьмое место в турнирной таблице чемпионата. Бакаев отметился тремя результативными передачами.

Ранее наставник «Локомотива» Юрий Сёмин рассказал, чего не хватало «Локомотиву» в матче со «Спартаком».

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