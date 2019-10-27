Ларссон: я счастлив, что показал, зачем меня купили в «Спартак»

Нападающий московского «Спартака» Джордан Ларссон прокомментировал победу над «Локомотивом» в матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Мой папа был на игре, написал, что горд за меня. Перед тем, как выйти на поле, Тедеско сказал, что очень сильно давить не надо, но ему нужен свежий игрок на контратаки. А ещё попросил меня забить — и я это сделал. Очень хороший день как для меня, так и для команды», — приводит слова Ларссона «Чемпионат».

По словам футболиста, своей игрой в матче с «Локомотивом» он ответил на критические высказывания относительно его перехода в «Спартак».

«Всегда сложно приходить в новую команду, и, конечно, все будут говорить о «Спартаке» — это ведь большой клуб! А сейчас вы мне сказали про эту реакцию, и я счастлив, что показал, зачем меня купили», — добавил шведский форвард.

«Спартак» на выезде разгромил «Локомотив» со счётом 3:0, Ларссон, вышедший на поле на 55-й минуте, забил дважды.

Ранее Доменико Тедеско объяснил, за счёт чего «Спартак» победил «Локомотив».