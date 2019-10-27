Крал рассказал, о чём игроки «Спартака» говорят с тренером после матчей в центральном круге
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- РИА Новости
«После каждого матча в центре поля мы обсуждаем игру. Это новая традиция? Лучше спросить у тренера. Мы обсуждаем самочувствие, моменты игры», — приводит слова Крала «Чемпионат».
Тедеско возглавил «Спартак» 14 октября. Под его руководством команда сыграла вничью с «Рубином» (0:0), а также разгромила «Локомотив» (3:0).
Ранее Георгий Джикия рассказал, что Тедеско привнёс в игру «Спартака».