Крал рассказал, о чём игроки «Спартака» говорят с тренером после матчей в центральном круге

Полузащитник «Спартака» Алекс Крал рассказал, о чём игроки говорят с главным тренером команды Доменико Тедеско в центральном круге после завершения матчей.

«После каждого матча в центре поля мы обсуждаем игру. Это новая традиция? Лучше спросить у тренера. Мы обсуждаем самочувствие, моменты игры», — приводит слова Крала «Чемпионат».

Тедеско возглавил «Спартак» 14 октября. Под его руководством команда сыграла вничью с «Рубином» (0:0), а также разгромила «Локомотив» (3:0).

Ранее Георгий Джикия рассказал, что Тедеско привнёс в игру «Спартака».