«Ахмат» разгромил «Луч» и вышел в четвертьфинал Кубка России
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Встреча прошла в Грозном на стадионе «Ахмат Арена» и завершилась со счётом 5:1.
В составе чеченского коллектива дубль оформил Денис Глушаков, также отличились Аблайе Мбенге, Уилкер Анхель (с пенальти) и Конрад Михаляк. У гостей единственный мяч забил Никита Саламатов.
Таким образом, «Ахмат» в четвертьфинале сыграет с победителем матча «Зенит» — «Томь».
Ранее «Урал» по пенальти одолел «Арсенал» в 1/8 финала Кубка России по футболу.