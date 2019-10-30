«Ахмат» разгромил «Луч» и вышел в четвертьфинал Кубка России

Грозненский «Ахмат» одержал крупную победу над владивостокским «Лучом» в матче 1/8 финала Кубка России по футболу.

Встреча прошла в Грозном на стадионе «Ахмат Арена» и завершилась со счётом 5:1.

В составе чеченского коллектива дубль оформил Денис Глушаков, также отличились Аблайе Мбенге, Уилкер Анхель (с пенальти) и Конрад Михаляк. У гостей единственный мяч забил Никита Саламатов.

Таким образом, «Ахмат» в четвертьфинале сыграет с победителем матча «Зенит» — «Томь».

Ранее «Урал» по пенальти одолел «Арсенал» в 1/8 финала Кубка России по футболу.