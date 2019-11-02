«Зенит» и ЦСКА огласили стартовые составы на матч 15-го тура РПЛ

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Стали известны составы петербургского «Зенита» и московского ЦСКА на матч 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
«Зенит» и ЦСКА огласили стартовые составы на матч 15-го тура РПЛ
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Как сообщает пресс-служба «Зенита», с первых минут на поле появятся Михаил Кержаков, Бранислав Иванович, Вячеслав Караваев, Ярослав Ракицкий, Дуглас Сантос, Юрий Жирков, Магомед Оздоев, Вильмар Барриос, Артём Дзюба, Сердар Азмун и Себастьян Дриусси.

Тренерский штаб армейцев определил на игру следующий состав: Игорь Акинфеев, Марио Фернандес, Вадим Карпов, Игорь Дивеев, Хёрдур Магнуссон, Иван Обляков, Кристиян Бистрович, Яка Бийол, Никола Влашич, Ильзат Ахметов и Фёдор Чалов.

Сама игра состоится в Сант-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Начало — 19:00.

Ранее Карпов заявил, что ждёт битвы в матче с «Зенитом».

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