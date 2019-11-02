Футболист ЦСКА Карпов заявил, что ждёт битвы в матче с «Зенитом»
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- РИА Новости
«Впереди важный матч, значимость которого все понимают. С «Зенитом» будет битва. Я сам родом из Санкт-Петербурга, потому, если сегодня выйду играть, это, конечно, будут особенные ощущения», — цитирует 17-летнего футболиста пресс-служба армейцев.
Матч «Зенит» — ЦСКА состоится 2 ноября на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Начало встречи — в 19:00.
Ранее Игонин раскритиковал назначение арбитра Вилкова на матч «Зенит» — ЦСКА.