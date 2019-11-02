Футболист ЦСКА Карпов заявил, что ждёт битвы в матче с «Зенитом»

Защитник московского ЦСКА Вадим Карпов поделился ожиданиями от матча 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Зенитом».

«Впереди важный матч, значимость которого все понимают. С «Зенитом» будет битва. Я сам родом из Санкт-Петербурга, потому, если сегодня выйду играть, это, конечно, будут особенные ощущения», — цитирует 17-летнего футболиста пресс-служба армейцев.

Матч «Зенит» — ЦСКА состоится 2 ноября на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Начало встречи — в 19:00.

Ранее Игонин раскритиковал назначение арбитра Вилкова на матч «Зенит» — ЦСКА.