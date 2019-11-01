Игонин раскритиковал назначение арбитра Вилкова на матч «Зенит» — ЦСКА

Бывший защитник «Зенита» Алексей Игонин негативно высказался о назначении арбитра Михаила Вилкова на матч 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским ЦСКА.

«Я не знаю, как господин Вилков набрал нужные компетенции, он же один раз вообще был отстранён на два месяца от работы за неправильные решения. У меня такое ощущение, что у нас будто в лохотроне разыгрывают, кто будет судить матчи», — цитирует эксперта «Чемпионат».

По его мнению, в РПЛ следует тщательнее подходить к вопросу выбора судей. При этом у него нет сомнений, что «Зенит» всё равно обыграет ЦСКА.

«С чем связано это назначение?! Сейчас судейский корпус будет говорить о том, что у него есть все компетенции, и так далее, но есть факты, которые указывают на неудачное судейство в отношении футбольного клуба «Зенит» в некоторых ключевых матчах», — сказал Игонин.

Встреча «Зенит» — ЦСКА состоится 2 ноября на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.

Ранее сообщалось, что «Зенит» готов продать Азмуна за €35 млн.