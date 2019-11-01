Высокие скорости, вертикальный футбол и чёткость в обороне: как Тедеско перестраивает «Спартак»

С приходом Доменико Тедеско «Спартак» одержал две победы, пропустил всего один мяч и выбил из Кубка России «Ростов». При этом в обороне команда перестроилась на схему с пятью защитниками, а в атаке сделала ставку на быстрые выпады. Современный вертикальный футбол не только нравится болельщикам, но и помогает раскрыть некоторых исполнителей с новой стороны. RT рассказывает, как немецкий специалист перестраивает красно-белых.

Игра первым номером и Зобнин на правом фланге

Ещё недавно положение «Спартака» казалось безвыходным и безнадёжным. Команда проигрывала матч за матчем, вылетела из Лиги Европы и выглядела абсолютно разрозненной. Однако после отставки Олега Кононова и прихода на его место Доменико Тедеско дела резко пошли на лад. Сначала красно-белые разошлись миром с «Рубином», потом разгромили «Локомотив» в дерби, а затем выбили из Кубка России «Ростов».

При этом жёлто-синие, в отличие от соперника, действовали далеко не основным составом, что, конечно, повлияло на исход игры. Впрочем, это не отменяет очевидного факта: «Спартак» подтвердил, что выбирается из ямы, а план нового тренера вновь сработал.

Вообще посмотреть за игрой красно-белых в отчётном матче было особенно интересно по той причине, что команде предстояло не действовать вторым номером на контратаках, как в дерби, а самой взять мяч под свой контроль.

Тактическую схему, по сравнению с матчем с «Локомотивом», Тедеско менять не стал, но сделал пару изменений в стартовом составе. Оформивший дубль в Черкизове Джордан Ларссон составил пару в атаке Эсекьелю Понсе вместо Андре Шюррле, а восстановившийся после травмы Роман Зобнин расположился на правом фланге обороны вместо Лоренсо Мельгарехо.

И если взять первый тайм, то он получился для красно-белых неоднозначным. С одной стороны, команда владела мячом едва ли не 80% времени и оказывала регулярное давление на ворота соперника. Но с другой — по-настоящему опасных моментов у гостей до гола Ларссона практически не было. Вспоминаются разве что удар Айртона на первых минутах и несильный выстрел издали в исполнении Алекса Крала.

«Ростов» действовал максимально плотно, и футболистам «Спартака» приходилось выполнять огромное количество поперечных передач и забрасывать мяч в чужую штрафную по воздуху. Стоит отметить, что там за него неплохо цеплялся Понсе. Однако нельзя было сказать, что гости держались из последних сил. Напротив, они оборонялись очень спокойно и организованно.

Но в концовке первого тайма разрезающая передача в штрафную неожиданно прошла у Георгия Джикии, а Ларссон открыл счёт. Не случись этого гола — и во втором тайме «Спартаку» пришлось бы ещё тяжелее, но фортуна всё же улыбнулась команде.

Во втором тайме «Ростов» уже вынужден был раскрываться, что привело ко второму пропущенному мячу. А вот в концовке после замен Валерия Карпина инициатива перешла к жёлто-синим, и им даже удалось забить. На последних минутах показалось, что красно-белые дрогнули — гости организовали настоящий штурм, но сравнять счёт не сумели.

Удачные решения Тедеско и эмоциональный всплеск

Теперь у поклонников «Спартака» появился очередной повод похвалить Тедеско. И стоит отдать ему должное сразу за несколько моментов. Во-первых, немец подобрал для команды идеальную схему из имеющихся в его распоряжении ресурсов. В составе есть сразу три сильных центральных защитника? Тедеско доверился всем троим, и «Спартак» при нём пропустил лишь один мяч. Не хватает мощного форварда впереди, способного цепляться за мячи? Новый тренер изменил игру так, чтобы команда действовала на сильных сторонах других исполнителей.

Например, до прихода Тедеско покупка Ларссона вызывала большие вопросы у болельщиков, но теперь Джордан является одним из лидеров команды. Специалист перестал двигать шведа на фланги, а стал использовать его на острие, и футболист сразу же дал результат.

А перевод Бакаева на позицию «десятки» вовсе хрестоматийный. На новой позиции Зелимхан явно получает удовольствие от игры. Пусть в матче с «Ростовом» набрать баллы за результативность ему не удалось, полузащитник поучаствовал во втором забитом голе и отдал несколько классных фирменных передач.

При этом Тедеско не побоялся усадить на скамейку Гуса Тиля, за которого «Спартак» летом заплатил рекордные деньги.

«Он отличный парень, хороший футболист, но мне не интересно, сколько он стоил. Я прямо сказал ему об этом. Сегодня руководствовались тем, что в полузащите сыграют три человека, двое из которых оборонительного плана. Но, возможно, в следующей игре Тиль сыграет», — прямо заявил Тедеско на пресс-конференции.

Не играет дорогой Тиль, зато регулярно выходит на поле 19-летний Наиль Умяров. Вот кто выиграл от прихода немца больше всего. Воспитанник клуба «Чертаново» совершает огромный объём работы в центре поля, классно начинает атаки и хорошо взаимодействует с партнёрами. При этом Умяров действует не по годам спокойно.

Не так уж плохо смотрится на позиции опорника и 21-летний Крал, хотя считалось, что в разрушении чех не слишком силён. В результате складывается впечатление, что Алекс с Умяровым играют вместе не один год.

Таким образом, новый тренер продолжает перестраивать «Спартак» прямо на ходу и делает это на удивление успешно. В игре с «Ростовом» красно-белые продемонстрировали, что способны добиваться результата не только на контратаках, но и играя первым номером. Команда в состоянии как грамотно обороняться, так и взламывать чужую насыщенную оборону. Тедеско ставит команде современный вертикальный футбол, который не может не нравиться болельщикам.

Конечно, во многом успешные результаты связаны с эмоциональной встряской. После прихода Тедеско футболисты наконец раскрепостились и почувствовали уверенность. Они в каждом эпизоде сражаются за себя и за нового тренера. Однако постоянно так продолжаться не может, а потому остаётся лишь наблюдать, как долго «Спартак» будет находиться на эмоциональном пике.