Тедеско: мне неинтересно, сколько стоил Тиль

Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал свои кадровые решения, в результате которых голландский полузащитник Гус Тиль оказался на скамейке запасных.

«Из трёх последних матчей Гус сыграл в одном. Он отличный парень, хороший футболист, и мне неинтересно, сколько он стоил. Я сказал ему об этом. Сегодня руководствовались тем, что в полузащите три человека, двое из которых — оборонительного плана. Но, возможно, в следующей игре Тиль сыграет», — сказал Тедеско на пресс-конференции.

Также тренер «Спартака» похвалил Джордана Ларссона, который отметился дублем во втором матче подряд.

«Секрет в том, что Джордан — умный парень и знает, как действовать в атаке, когда команда владеет мячом, при прессинге. При этом он совершает огромный объём работы. Рад, что он наш игрок, если его отец захочет поиграть за «Спартак», тоже будем рады», — добавил тренер.

Отец Джордана, Хенрик Ларссон, является бронзовым призёром чемпионата мира — 1994 и победителем Лиги чемпионов — 2005/06 в составе «Барселоны».

Ранее Тедеско выразил уверенность, что каждый матч со «Спартаком» для Карпина принципиален.