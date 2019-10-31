Тедеско: уверен, каждый матч со «Спартаком» для Карпина принципиален

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Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско дал комментарий после победы своей команды над «Ростовом» Валерия Карпина в матче 1/8 финала Кубка России по футболу.
Тедеско: уверен, каждый матч со «Спартаком» для Карпина принципиален
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«Карпин — легенда «Спартака». Он работал здесь, был тренером. Уверен, каждый матч со «Спартаком» для него принципиальный. Мы счастливы, что смогли пройти дальше. Знали, что нас ждёт непростая игра, что «Ростов» — сильный соперник. Понимали, что у них есть план на все ситуации, они знают, что делать при построении игры, при начале атак, на стандартах. Первый тайм провели терпеливо, ждали свой момент, взламывали зону. К счастью, это удалось, хотя было непросто, ведь «Ростов» глубоко оборонялся. Но ребята справились. Поздравляю их», — сказал Тедеско после матча.

В четвертьфинале Кубка России по футболу «Спартак» сыграет с московским ЦСКА.

Ранее Карпин заявил, что при хорошем раскладе «Ростов» мог и выиграть у «Спартака».

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