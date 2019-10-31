Карпин: при хорошем раскладе могли и выиграть у «Спартака»

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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин подвёл итоги матча 1/8 финала Кубка России со «Спартаком» (1:2).
Карпин: при хорошем раскладе могли и выиграть у «Спартака»
  • © Александр Гальперин
  • РИА Новости

«У нас была сложная сетка, мы играли полуторным составом. Ничего страшного. Люди получили игровую практику. При хорошем раскладе могли и выиграть. В прошлом году мы дошли до полуфинала, но потом уступили «Локомотиву». Кто-то вспомнил, что это было? Потом все говорили, что обязаны были проходить «Локомотив», — сказал Карпин на пресс-конференции.

Также наставник «Ростова» объяснил выход нескольких игроков резерва необходимостью предоставить отдых основным футболистам перед матчем чемпионата России с «Краснодаром».

Ранее сообщалось, что дубль Ларссона помог «Спартаку» обыграть «Ростов» и выйти в 1/4 финала Кубка России.

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