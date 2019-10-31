Вторая победа Тедеско, долгожданный успех «Торпедо» и сюрприз от «Химок»: итоги игр 1/8 финала Кубка России

«Спартак» одержал вторую победу подряд под руководством Доменико Тедеско. Красно-белые дома обыграли «Ростов» благодаря очередному дублю Джордана Ларссона. «Торпедо» пробилось в четвертьфинал впервые за 14 лет. А ещё одна команда ФНЛ — «Химки» — неожиданно выбила из борьбы «Оренбург». RT рассказывает о трёх матчах 1/8 финала Кубка России по футболу.

Второй дубль Ларссона и гол «Ростова» в концовке

В центральном матче игрового дня «Спартак» в Москве принимал «Ростов». После прихода на тренерский мостик красно-белых Доменико Тедеско в сердцах болельщиков столичного клуба вновь зародилась надежда, ведь команда в первых двух матчах под руководством немца набрала четыре очка, а главное, разгромила «Локомотив» в дерби.

На кубок же у «Спартака» был особенный настрой, ведь этот турнир является для десятикратного чемпиона страны отличной возможностью завоевать трофей, поскольку взять очередное чемпионство в текущем сезоне будет всё же невероятно сложно.

Неудивительно, что Тедеско выставил на матч основной состав. По сравнению с игрой с «Локо» в нём произошло лишь два изменения. Джордан Ларссон, оформивший дубль в Черкизово, вышел на поле с первых минут, а в центре поля появился восстановившийся от травмы Роман Зобнин.

А вот Карпин в преддверии южного дерби с «Краснодаром» прибег к достаточно серьёзной ротации состава. На скамейке запасных остались Егор Бабурин, Евгений Чернов, Алексей Козлов Рагнар Сигурдссон, Хорен Байрамян, Роман Ерёменко, Алексей Ионов и Эльдор Шомуродов. Зато игровое время получил целый ряд резервистов, что, конечно, сильно увеличивало шансы мотивированного соперника.

И в первом тайме «Спартак» ожидаемо владел подавляющим преимуществом. Хозяева забрали мяч себе и практически не отдавали его оппоненту. Уже на первой минуте счёт мог открыть Айртон, но с его ударом после подачи Бакаева справился экс-спартаковец Сергей Песьяков.

А вот в дальнейшем опасных моментов у его ворот практически не возникало. «Ростов» оборонялся очень плотно, и красно-белым приходилось раскачивать оборону оппонента, выполняя огромное количество поперечных передач и навесов в чужую штрафную.

Казалось, на перерыв команды уйдут с закономерными «нулями» на табло, но в самом конце первого тайма «Спартаку» всё же удалось открыть счёт. Надёжная до того оборона гостей рассыпалась после проникающей передачи низом в штрафной от Георгия Джикии на Ларссона. Практически незаметный до того швед опередил защитника и точным ударом отправил снаряд в дальний угол. Так Джордан отметился третьим голом в последних двух матчах.

Пропустив, «Ростов» вынужден был идти вперёд, чем «Спартак» с удовольствием воспользовался во втором тайме. На исходе часа игры красно-белые провели идеальную контратаку, которую точным ударом вновь завершил Ларссон. Началось всё с отличного прохода и передачи Бакаева. Идеально сыграл в штрафной и Понсе, который пяткой выполнил идеальную скидку на шведа. Джордан же оформил дубль во втором матче подряд.

После этого исход противостояния стал практически ясен, но Карпин не намерен был сдаваться и одного за другим бросил в бой Байрамяна, Шомуродова и Александра Долгова. Давление «Ростова» возросло, и в концовке гости сократили отставание в счёте до минимума, причём гол сделали именно вышедшие на замену футболисты. Шомуродов бросил в прорыв Долгова, а тот отправил снаряд в дальний угол ворот Александра Максименко. В результате последние минуты получились для красно-белых достаточно нервными, но они всё же выстояли.

Финальный свисток Тедеско встретил, радостно потрясая кулаками. «Спартак» под его руководством одержал вторую победу подряд. В четвертьфинале кубка красно-белые встретятся с ЦСКА.

Гол Сергеева и спасения вратарей

Пробилась в четвертьфинал и ещё одна столичная команда — «Торпедо». Чёрно-белые сумели попасть в восьмёрку сильнейших турнира впервые за 14 лет. В последний раз им удавалось это сделать ещё в далёком 2005-м, когда некоторые поклонники команды даже не родились.

Правда, лидер ФНЛ прошёл не команду из Премьер-лиги, а ещё один коллектив, представляющий подэлитную лигу — «Балтику». Впрочем, калининграды весьма достойно проявляют себя как в чемпионате, так и в кубке. Например, на предыдущей стадии коллектив Евгения Калешина выбил из борьбы действующего обладателя трофея «Локомотив». «Торпедо» же оказалось сильнее «Крыльев Советов».

В результате матч на морозном стадионе имени Эдуарда Стрельцова ожидаемо получился не слишком зрелищным и достаточно вязким. Моментов у ворот обеих команд было совсем немного. Но удача по такой игре улыбнулась именно чёрно-белым. В самом начале второго тайма лучший бомбардир хозяев Иван Сергеев нанёс точный удар. Ответить на него своим у гостей так и не получилось.

Гол на первой минуте и грубейшая ошибка вратаря

В результате ФНЛ будет представлена в четвертьфинале Кубка России сразу тремя командами. Компанию «Торпедо» и «Шиннику» составили «Химки». Подмосковная команда неожиданно легко на выезде сломила сопротивление «Оренбурга».

Уже к середине первого тайма дубль удалось оформить украинскому полузащитнику химчан Артёму Полярусу. А открыли счёт гости на первой минуте благодаря грубейшей ошибке вратаря Андрея Климовича, который умудрился выпустить мяч из рук в сетку после дальнего выстрела Поляруса.

Сразу после перерыва «Оренбургу» удалось возродить интригу. Капитан и лучший бомбардир команды Джордже Деспотович забил седьмой мяч в текущем сезоне. В концовке подопечные Владимира Федотова вовсе прижали оппонента к воротам и имели шансы для того, чтобы перевести встречу в дополнительное время, но не сумели их реализовать.

А симпатичному коллективу Андрея Талалаеву, идущему на второй строчке турнирной таблицы ФНЛ, вслед за «Рубином» удалось выбить из борьбы ещё одну команду Премьер-лиги.