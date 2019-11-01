Короткая скамейка, эпидемия травм и сложный график: почему Гончаренко не стоит винить в кризисе ЦСКА

2 ноября ЦСКА на выезде сыграет с «Зенитом» в матче 15-го тура чемпионата России по футболу. В случае поражения безвыигрышная серия армейцев в РПЛ продлится до четырёх встреч, а их отставание от лидеров РПЛ вырастет до девяти очков. Подобная неудача может вызвать недовольство болельщиков и заставить их вновь заговорить об отставке главного тренера Виктора Гончаренко. О причинах кризиса в команде и том, почему в нём нельзя винить исключительно белорусского специалиста, — в материале RT.

Предстоящий в рамках 15-го тура РПЛ матч с «Зенитом» имеет огромное значение как для футболистов ЦСКА, так и для главного тренера клуба Виктора Гончаренко. Победа над лидером первенства может обеспечить белорусскому специалисту спокойную работу на протяжении нескольких месяцев, а неудача — с новой силой заставить говорить о его возможной отставке.

Для красно-синих октябрь стал одним из самых неудачных месяцев за последние годы. В шести матчах армейцы потерпели четыре поражения, а единственную победу одержали над «Уфой» в Кубке России. В связи с этим в среде фанатов всё чаще стали говорить о недовольстве работой главного тренера Виктора Гончаренко, а в СМИ даже появилась информация, что после проигрыша «Динамо» специалист подал в отставку.

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Однако уход Гончаренко не состоялся, а некоторые издания и вовсе заявили, что слухи о желании наставника добровольно покинуть свой пост не соответствовали действительности. В любом случае, руководство красно-синих приняло правильное решение, выразив доверие главному тренеру, так как неудовлетворительные результаты команды — лишь следствие объективных причин.

Год назад ЦСКА лишился сразу нескольких лидеров и был вынужден произвести солидную перестройку. На смену братьям Березуцким, Сергею Игнашевичу, Витиньо, Понтусу Вернблуму и другим пришли молодые футболисты, от которых никто не ждал серьёзных свершений. Несмотря на это, армейцы успешно провели сезон, финишировали четвёртыми в чемпионате России, а в Лиге чемпионов дважды обыграли мадридский «Реал». Это спровоцировало неоправданный рост ожиданий среди поклонников, видевших коллектив среди главных фаворитов РПЛ.

Но вопреки надеждам болельщиков, армейцам не удалось осуществить прорыв. Команда продолжила выступать довольно успешно и сходу вошла в число лидеров чемпионата России, но испытывала огромные проблемы как в матчах с лидерами национального первенства, так и на международной арене. ЦСКА уже уступил «Спартаку» и «Ростову», а в Лиге Европы и вовсе идёт на повторение худшего результата в истории отечественных клубов на групповой стадии еврокубков. На данный момент армейцы имеют в пассиве три поражения с общей разницей забитых и пропущенных мячей 1:8 и при наихудшем сценарии вполне могут сравняться со «Спартаком». В сезоне-2002/03 красно-белые проиграли шесть раз подряд и пропустили 18 голов, сумев отличиться лишь единожды. Правда, это фиаско случилось в Лиге чемпионов, а в соперниках были «Валенсия», «Ливерпуль» и «Базель».

Тем не менее, даже эти неудачи можно объяснить. Так, в межсезонье ЦСКА практически не усилился, причём как качественно, так и количественно. Безусловно, огромным успехом можно назвать трансфер Николы Влашича и сохранение в составе Марио Фернандеса, но это помогло лишь остаться на прежнем уровне. Кроме того, несомненной потерей можно назвать уход Родриго Бекао, отправившегося покорять Серию А. На данный момент можно смело утверждать, что шестикратные чемпионы России так и не смогли восполнить его потерю.

Да, защитная линия не обошлась без подпитки. Был выкуплен контракт Игоря Дивеева, оформлен трансфер Седрика Гогуа из «Тамбова», а также взят в аренду Звонимир Шарлия, но этого оказалось явно недостаточно. На данный момент прочное место в основе имеет лишь россиянин, в то время как хорват выступает крайне нестабильно, а ивуариец получил вторую травму за два месяца. В связи с этим на поле приходится выпускать 17-летнего Вадима Карпова, который в силу отсутствия опыта регулярно допускает ошибки, многие из которых приводят к пропущенным голам.

Нельзя не отметить и проблемы в атакующей линии, в которой на данный момент не существует альтернативы Фёдору Чалову. Летом ЦСКА вёл переговоры о приобретении Янника Боласи из «Эвертона» и Николая Комличенко из «Млада Болеслав», но оба трансфера сорвались, и лучший бомбардир прошедшего первенства остался в одиночестве. Плюс ко всему, сам форвард перестал демонстрировать яркую игру. Возможно, виной тому стал пресловутый синдром второго сезона или отказ клуба отпустить его в «Кристал Пэлас», но продуктивность россиянина заметно снизилась. Год назад после 14 туров в его активе было девять голов, а сейчас — всего четыре.

В связи с этим Гончаренко вынужден использовать на позиции нападающего номинального опорника Яку Бийола и вингера Такуму Нисимуру. Но японец играет эпизодически и не может приносить пользу на постоянной основе, а словенец пока так и не смог стать «реинкарнацией» Вернблума. Да, иногда он может сотворить чудо, как в кубковой встрече с «Уфой», но постоянно рассчитывать на подобное не приходится. Как итог — два гола к ноябрю.

Средняя линия армейцев кажется наиболее укомплектованной и выстроенной, но даже здесь существует ряд проблем. Во-первых, летом много говорилось о необходимости приобретения качественного опорного полузащитника, но в итоге он так и не был найден. Во-вторых, обоймы ЦСКА явно недостаточно для борьбы на два фронта. Футболистам не хватает сил на все 90 минут, что приводит к фиаско в концовках. Так, четыре из семи голов в октябре красно-синие пропустили в заключительные десять минут.

При этом нельзя утверждать, что Гончаренко не несёт никакой ответственности за последние результаты. Так, ещё одна причина слабых концовок в исполнении ЦСКА кроется в энергозатратном стиле, который проповедует белорусский наставник. Он делает ставку на высокий прессинг, из-за чего футболисты вынуждены постоянно находится в движении. Безусловно, всё это довольно сложно реализовывать в условиях, когда в обойме команды всего порядка 15 человек, а сразу несколько футболистов регулярно находятся в лазарете. Только недавно выздоровел Георгий Щенников, до сих пор восстанавливается Алан Дзагоев, а Дмитрий Ефремов получил тяжёлую травму в противостоянии со «Спартаком».

Гончаренко пытается выжимать из армейцев максимум и даёт результат. Несмотря на провальный октябрь, большинство неудач которого пришлись на Лигу Европы, ЦСКА продолжает борьбу в чемпионате и занимает пятое место с большим отрывом от ближайших преследователей. При этом от лидирующего «Зенита» его отделяет шесть очков, а от идущего вторым «Ростова» — всего три. Красно-синие до сих пор сохраняют отличные шансы на попадание в Лигу чемпионов по итогам сезона, что жизненно важно для коллектива в плане финансовой стабильности.

Стоит отметить, что в последние годы ЦСКА стабильно неудачно проводит октябрь. Из-за короткой скамейки, команда не может выдержать напряжённый темп и начинает проседать, когда приходится играть дважды в неделю. Так, за последние пять лет армейцы лишь раз завершили октябрь с более чем 50% побед. В 2015 году взяли верх в четырёх матчах из шести, а две ничьих тогда пришлись на встречи с «Манчестер Юнайтед» и «Ахматом».

Однако это лишний раз говорит о том, что проблемы ЦСКА кроются в глубине и качестве состава. Для сравнения, в 2015-м коллектив ещё располагал самой сильной оборонительной линией в стране, а также такими высококлассными исполнителями, как Роман Ерёменко, Сейду Думбия, Зоран Тошич и Ахмед Муса. Алан Дзагоев был здоров, а со скамейки выходили Александр Головин, Кирилл Панченко и Георгий Миланов.

Таким образом, в неудачах ЦСКА нельзя винить исключительно Гончаренко. Кризис — следствие сразу нескольких факторов, не на все из которых специалист может повлиять. На данный момент клуб явно уступает по силе состава не только опережающим его коллективам, но также «Спартаку» и «Динамо», поэтому его результаты в первой половине сезона можно считать более чем удовлетворительными. Их не должно перечеркнуть даже возможное крупное поражение от «Зенита», которое не стоит исключать в свете недавнего разгрома «Ростова». Подопечные Сергея Семака находятся в отличной форме, а тот факт, что встреча пройдёт на «Газпром Арене» станет для них дополнительным подспорьем.

Кроме того, отставка Гончаренко никак не поможет справится с кризисом в команде. Новый наставник столкнётся с точно такими же проблемами, но в отличие от белорусского специалиста, будет вынужден заново выстраивать отношения с коллективом и прививать ему свой стиль. На это потребуется время, что может слишком дорого обойтись красно-синим в плане борьбы за серебро.

При этом сейчас крайне сложно найти достойных кандидатов на этот пост. Безусловно, одним из них можно назвать главного тренера «Оренбурга» Владимира Федотова. В последнее время много говорится о том, что специалист может пойти на повышение, но захочет ли он работать с тем, что есть, практически не надеясь на серьёзное усиление, — большой вопрос. Также не стоит забывать об Игнашевиче, но тот только начал карьеру в «Торпедо» и вряд ли сходу получит шанс возглавить хоть и родной для себя, но решающий другие задачи ЦСКА.