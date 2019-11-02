«Зенит» и ЦСКА не выявили победителя в матче 15-го тура РПЛ
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Встреча прошла в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» и завершилась со счётом 1:1.
Гости вышли вперёд в добавленное к первому тайму время благодаря голу Николы Влашича. На 54-й минуте армейцы остались в меньшинстве после удаления Яки Бийола, а на 73-й Александр Ерохин восстановил равенство в игре.
«Зенит» набрал 33 очка и продолжает возглавлять турнирную таблицу чемпионата России. ЦСКА расположился на пятой строчке с 27 очками.
Ранее «Тамбов» одержал победу над «Сочи» в 15-м туре РПЛ.