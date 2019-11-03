Два гола в дополнительное время и удачные замены от Мусаева: как «Краснодар» ушёл от поражения в дерби с «Ростовом»

«Краснодар» чудом ушёл от поражения в матче 15-го тура РПЛ с «Ростовом». Подопечным Мурада Мусаева удалось дважды отличиться уже в добавленное арбитром время. При этом как нельзя лучше сработали замены тренера: Иван Игнатьев забил мяч, а Юнес Намли отдал результативную передачу.

Борьба за второе место и отсутствие Норманна

15-й тур РПЛ подарил болельщикам сразу два топ-матча. В первом из них «Зенит» с ЦСКА разошлись миром, а во втором «Краснодару» в южном дерби предстояло принять «Ростов». На кону в этой встрече стояло очень многое, ведь победитель получал возможность закончить круг на втором месте и сократить отставание от лидирующего «Зенита». Да и сам по себе успех в дерби для футболистов обеих команд очень важен. К тому же «Краснодар» горел желанием взять у оппонента реванш за вылет из четвертьфинала Кубка России в прошлом сезоне.

Дополнительной проблемой для гостей стало отсутствие Матиаса Норманна, который пропускал матч по болезни. Его место в опорной зоне занял молодой Даниил Глебов. При этом «Ростов» в четверг играл со «Спартаком» в Кубке страны, но Валерий Карпин тогда поберёг большую часть лидеров, так что об усталости речи идти не могло.

«Краснодар» же из данного турнира вылетел ещё раньше, а потому получил возможность спокойно готовиться к дерби. Плюс была отменена красная карточка Маркуса Берга, показанная ему в предыдущей встрече чемпионата с «Оренбургом», а потому Мурад Мусаев мог рассчитывать на своего шведского форварда.

В результате тренер выпустил в основе сразу двух нападающих, Берга и Ари, а с флангов им помогали Магомед-Шапи Сулейманов и Мануэл Фернандеш. Валерий Карпин же обошёлся без сюрпризов и бросил в бой всех сильнейших футболистов.

Моменты «Краснодара» и дубль Ионова

«Ростов» начал матч активнее и уже на пятой минуте мог открыть счёт. Алексей Ионов вышел один на один с Матвеем Сафоновым после грубейшей ошибки Кристофера Ольссона в центре поля, но не попал в дальний угол. А чуть позже дальним ударом отметился Роман Ерёменко. С выстрелом финна не без труда справился Сафонов.

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Однако постепенно «Краснодару» удалось забрать себе мяч и захватить инициативу. Очень здорово впереди цеплялись за передачи мощные Ари и Берг, а Сулейманов с Фернандешем плели футбольные «кружева» на входе в чужую штрафную. Моменты стали возникать уже у ворот Егора Бабурина. Так, Сулейманов после хорошей скидки Берга низом из пределов штрафной пробил чуть неточно.

Но счёт в итоге неожиданно удалось открыть гостям. «Ростов» воспользовался увлечённостью соперника атакой и провёл отличный контрвыпад, а Ионов после великолепной скидки от Эльдора Шомуродова метров с 20 пробил точно в угол.

На этом Алексей не остановился и незадолго до перерыва оформил дубль. На этот раз Урош Спаич с Александром Мартыновичем крайне неудачно поборолись за мяч в собственной штрафной, и снаряд отскочил прямо на Ионова, который с ходу отправил его в дальний угол. Правда, судьи на VAR заставили гостей поволноваться, взяв паузу на просмотр повтора, но в итоге мяч всё же засчитали.

Навал «Краснодара» и невероятная концовка

На второй тайм «Краснодар» вышел с одной задачей — забить как можно скорее. При этом Мусаев в перерыве произвёл замену. Вместо Ольссона в центр поля вышел Даниил Уткин. И, надо сказать, воспитанник клуба со своей задачей справился и сделал всё для того, чтобы инициатива перешла к его команде.

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«Ростов» же окончательно сел в оборону, что вполне соответствовало счёту. Красноречивая статистика: за вторую половину игры гости не нанесли ни одного удара по чужим воротам. «Краснодар» же мог пробить сразу после перерыва, но Сулейманов каким-то чудом не попал в створ уже оставленных Бабуриным ворот.

В дальнейшем давление хозяев только нарастало: они из раза в раз выносили мяч вперёд в направлении Берга с Ари, а те выполняли скидки на партнёров. Другое дело, что игроки «Ростова» в целом справлялись со своими обязанностями и оборонялись достаточно чётко и дисциплинированно, вот только контригра у команды совсем не шла, и постепенно гости начали уставать.

Мусаев, почувствовав это, ближе к концовке бросил в бой не настолько фактурных, но быстрых и свежих Юнеса Намли и Ивана Игнатьева. И эти замены удивительным образом сработали. «Ростов» успешно оборонял свои ворота на протяжении 90 минут для того, чтобы дважды пропустить в добавленное арбитром время.

При этом жёлто-синие уже отошли назад всей командой, а Карпин бросил в бой дополнительного центрального защитника Рагнара Сигурдссона. Возможно, это только внесло сумятицу в оборонительные ряды гостей, потому что на 93-й минуте защитники «Ростова» не уследили за быстрым Игнатьевым. Иван, воспользовавшись своевременной передачей Сулейманова, убежал от оппонента и аккуратно послал мяч в дальний угол.

Так «Краснодар» неожиданно получил шанс спастись и всей командой пошёл вперёд. В результате уже на 95-й минуте южане фантастическим образом отыгрались, причём отличился центральный защитник Спаич. После идеальной подачи Намли с левого фланга серб отправил снаряд в створ. При этом неясно, как почти двухметровый Урош остался в чужой штрафной в полном одиночестве.

С финальным свистком гости бессильно попадали на газон. Они уже готовились отметить очередную победу, которая могла поднять команду на второе место, но испытали жесточайшее разочарование. Хозяева же, напротив, ликовали. Такая ничья иной раз ценнее победы, ведь «Краснодар» проявил невероятный характер и продемонстрировал, что всегда готов биться до конца.