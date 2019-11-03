«Краснодар» вырвал ничью в матче РПЛ с «Ростовом», дважды забив в компенсированное время

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«Краснодар» и «Ростов» сыграли вничью в матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
«Краснодар» вырвал ничью в матче РПЛ с «Ростовом», дважды забив в компенсированное время
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Встреча, прошедшая в Краснодаре, завершилась со счётом 2:2.

В составе «Ростова» дубль оформил Алексей Ионов, отличившийся на 34-й и 41-й минутах.

«Краснодар» ответил голами Ивана Игнатьева и Уроша Спаича, забивших на третьей и пятой компенсированных ко второму тайму минутах.

Таким образом, «Ростов» набрал 30 очков и завершил первый круг РПЛ на втором месте в турнирной таблице, опередив «Локомотив» лишь по дополнительным показателям. «Краснодар» с 29 очками остался четвёртым.

Ранее сообщалось, что «Зенит» и ЦСКА не выявили победителя в матче 15-го тура РПЛ.

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