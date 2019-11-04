«Вилков не должен обслуживать центральные матчи тура»: Алдонин о неоднозначном судействе в игре «Зенит» — ЦСКА

Работа арбитра Михаила Вилкова в центральном матче 15-го тура РПЛ между «Зенитом» и ЦСКА была неоднозначной. Об этом в интервью RT заявил бывший полузащитник сборной России Евгений Алдонин. Он обратил внимание на то, что главный судья встречи ошибся в целом ряде эпизодов и не воспользовался видеоповторами для их тщательной оценки. При этом специалист назвал итоговую ничью для армейцев достойным результатом.

— Судейство бригады Михаила Вилкова в матче «Зенит» — ЦСКА наделало много шума. Как вы оцените работу арбитров?

— Мягко говоря, неоднозначное. Несколько эпизодов я не понял. Читал уже много неприятных отзывов на его работу и считаю, что Вилков с ней не справился. Во-первых, был противоречивый эпизод с участием Фёдора Чалова и Вильмара Барриоса, когда форвард ЦСКА достаточно жёстко сыграл против колумбийца, а тот не оставил эту ситуацию в прошлом. Барриос затем наступил на ногу Чалову в центре поля, и не думаю, что армеец как-то симулировал в том моменте. Телекамера повтор не показала, а в перерыве этот случай не обсуждался.

— В отличие от возможного удаления Сердара Азмуна, в первую очередь за фол на Иване Облякове...

— Да, говорили, что там возможна красная карточка. Но я не думаю, что её можно было показывать, достаточно было жёлтой. А вот во втором тайме иранский форвард должен был получить второе предупреждение и покинуть поле.

— Почему в этом случае не был использован видеоповтор?

— Меня это тоже удивляет. Часто бывает, что ставят пенальти после нескольких игровых эпизодов, когда прошло уже 20 или 30 секунд, и только затем помощники сообщают о нарушении в штрафной площади. Но этот момент не был отработан ни ассистентами, ни Вилковым. Мы рассматривали этот эпизод в телестудии, и там судья сказал, что это вообще прямая красная карточка. Повторюсь, что я сам в этом не уверен. Если бы была травма у Облякова, то, безусловно, тогда Азмуна должны были удалять, так как он играл далеко не в мяч, а намеренно в ногу.

— А что думаете об удалении Яки Бийола?

— Как такового удара там даже не было. Барриос контролировал корпусом ногу Бийола. Если рассматривать ситуацию в целом, то колумбиец делал кивок вниз к мячу, а не к верхней точке. С уверенностью сказать, что это была опасная игра, заслуживавшая жёлтой карточки, я не могу. Тем более что этот эпизод уже был заигран. Вилков не сразу на него среагировал. VAR ему не могла подсказать, потому что это была вторая жёлтая карточка, а вместо неё помогали футболисты «Зенита», которые подбежали и сказали, что была опасная игра. Вилков должен был сам принимать решение. Неоднозначная ситуация была.

— Почему даже с введением VAR ошибок в российском футболе не стало меньше?

— Думаю, каждую систему необходимо дорабатывать. Главное, чтобы не вмешивался человеческий фактор. С его присутствием возможно много ошибок.

— Можно ли сказать, что Вилков ещё перед матчем «поплыл», поскольку на него начали оказывать давление?

— Не знаю, это можно выяснить только у него самого. Мне кажется, его назначение было довольно спорным. На мой взгляд, это не тот арбитр, который должен обслуживать центральные матчи тура. Это может звучать жёстко по отношению к Вилкову, но такое у меня мнение.

— Не кажется ли вам, что нынешний руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров так может и лишиться своего поста? Многие клубы публично предъявляли ему претензии...

— Если говорить конкретно об этом матче, то мы имеем следующее: было спорное назначение Вилкова, он не справился с работой, а для армейцев был приемлемый результат — ничья в Санкт-Петербурге. У Егорова стоит спросить, почему Вилков потратил пять минут, чтобы показать вторую жёлтую карточку Бийолу. Мне самому было бы интересно послушать его объяснения, как он оценил работу Вилкова. Претензии к судейству всегда были и будут. Надо просто иметь в наличии качественных арбитров, которые могут обслуживать большие матчи.

— Кто входит в эту категорию судей, по вашему мнению?

— Не хочу называть фамилии. Это должны быть те арбитры, которые обслуживают матчи Лиги чемпионов и турниры сборных. Если бы у нас было таких не один и не два, а побольше, то было бы меньше вопросов к судейству.

— Если абстрагироваться от судейства, то исход матча получился закономерным?

— ЦСКА хорошо провёл этот матч даже вдесятером. Армейцы выбрали оптимальный вариант организации игры, действовали достаточно плотно и строго в обороне, не забывая о быстрых встречных атаках. Было несколько моментов в первом тайме, забили один мяч после ошибки защитника «Зенита». Тем не менее ЦСКА дождался своего шанса. Во втором тайме «Зенит» и без удаления был способен сыграть результативно.

— Хотя армейцы и пострадали от судейства, они могут быть удовлетворены результатом?

— В целом им можно записать этот матч в актив. Игра была хорошей с точки зрения и организации, и проделанной футболистами работы. Играли, в принципе, качественно и дисциплинированно. Понятно, что «Зенит» владел колоссальным преимуществом, это было ожидаемо и до матча. Но в целом ему не дали возможности особо развернуться.