Тяжёлая травма Гомеша, 3 пенальти за 10 минут в Памплоне, неудачи Слуцкого и Головина: события дня в европейском футболе

В Англии тяжелейший перелом голени получил полузащитник «Эвертона» Андре Гомеш. В испанской Примере судья назначил три пенальти за десять минут. А команды Леонида Слуцкого и Александра Головина потерпели поражение в чемпионатах Нидерландов и Франции. RT рассказывает о главных событиях игрового дня в европейском футболе.

Истерика Сона и шоковое состояние Орье

Матч АПЛ «Эвертон» — «Тоттенхэм» оказался омрачён тяжелейшей травмой полузащитника ливерпульцев Андре Гомеша. В самом конце встречи под португальца на фланге очень неаккуратно подкатился Сон Хын Мин. В результате нога Гомеша оказалась неестественно вывернута. Стало очевидно, что речь идёт о переломе.

Кореец, явно не желавший травмировать оппонента, с ужасом смотрел, как Гомеша уносят с поля на носилках, и даже не обратил внимания на красную карточку в руках судьи. Позже у него началась настоящая истерика, а после матча в раздевалку гостей даже зашли футболисты «Эвертона», чтобы утешить Сона.

Максимально близко к сердцу произошедшее воспринял и Серж Орье, тем более что в моменте со злополучным подкатом корейца Гомеш врезался в него. Ивуариец находился в шоковом состоянии и просто не мог продолжать игру. Маурисио Почеттино пришлось менять защитника на Хуана Фойта.

«Тоттенхэм» к тому моменту вёл с минимальным счётом благодаря голу Деле Алли. Но оказание помощи Гомешу сильно затянулось, к тому же арбитр дважды прибегал к помощи VAR до того, поэтому к основному времени матча было добавлено 12 минут.

В результате на седьмой из них вышедший на замену турецкий форвард Дженк Тосун спас «Эвертон» от поражения. Он отправил мяч в сетку после подачи с фланга. Так «Тоттенхэм» не только остался без Сон Хын Мина, но и продлил свою безвыигрышную серию в АПЛ до четырёх встреч. А от зоны вылета действующего финалиста Лиги чемпионов отделяют всего четыре очка.

Бодрая поступь «Лестера» и десятый гол Варди в АПЛ

Куда лучше идут дела у «Лестера», который, кажется, снова готов удивить всю футбольную Англию. В матче с «Кристал Пэлас» команда выиграла уже седьмой раз в текущем сезоне (2:0) и продолжает отставать всего на пару очков от идущего вторым «Манчестер Сити». Да и герой «Лестера» Джейми Варди словно переживает вторую молодость. В отчётной встрече он не ушёл с поля без гола и стал первым футболистом, которому удалось забить десять мячей в нынешнем розыгрыше АПЛ.

После 11 туров в активе «Лестера» уже 23 балла, любопытно, что в чемпионском сезоне-2015/16 «лисы» в первых 11 матчах набрали на один балл меньше. А к новым успехам команду ведёт Брендан Роджерс. После его назначения в марте команда выиграла 12 матчей в АПЛ. Больше побед на этом отрезке в чемпионате Англии только у «Ливерпуля» (19) и «Манчестер Сити» (17).

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Помощь VAR и спорная игра рукой

В испанской Примере в непримечательном матче между «Осасуной» и «Алавесом» судья Хосе Мунуэра Монтера умудрился назначить сразу три пенальти: два в ворота хозяев и один — в ворота гостей. Причём «Алавес» оба раза пострадал за игру рукой, а первый одиннадцатиметровый вовсе получился довольно спорным, но арбитр, прибегнув к помощи VAR, всё же указал на «точку».

В результате «Осасуна» одержала важную победу (4:2), а Монтера вырвался в уверенные лидеры Примеры среди судей по количеству назначенных пенальти. Он указывал на «точку» семь раз в шести матчах, тогда как у ближайшего преследователя всего пять одиннадцатиметровых.

Шестое поражение «Милана» и автогол бывшего защитника «Ростова»

В Италии продолжает испытывать серьёзные проблемы «Милан». Команде пока не помогла даже отставка тренера. Под руководством нового наставника Стефано Пиоли красно-чёрные в прошлом туре с трудом обыграли аутсайдера СПАЛ, а в этом уступили дома «Лацио».

В середине первого тайма соперники обменялись забитыми мячами. В составе гостей 13-м голом в сезоне отметился Чиро Иммобиле, уверенно лидирующий в гонке бомбардиров турнира. При этом форвард забил в шестом матче Серии А подряд. Хозяевам же помог отличиться экс-защитник «Ростова» Баштуш, срезавший мяч в собственные ворота.

Всё шло к ничьей, но в самой концовке поединка «Лацио» удалось вырвать победу. Римляне провели образцовую контратаку, которую точным ударом завершил Хоакин Корреа. Так «Милан» потерпел шестое поражение в текущем сезоне чемпионата страны.

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Отменённая красная карточка и упущенный момент Головина

«Монако» Александра Головина после пары побед вновь потерпело поражение в Лиге 1. Монегаски на выезде не справились с «Сент-Этьеном». Единственный мяч в начале второго тайма забил Дени Буанга. Отыграться гости так и не смогли, хотя яростно атаковали до самого конца встречи.

Мало того, за 20 минут до финального свистка «Сент-Этьен» должен был остаться в меньшинстве, но красная карточка Весли Фофана была отменена судьёй после просмотра записи VAR. Выяснилось, что футболист, на котором нарушали правила, был в положении вне игры. А в концовке удаление заработал уже защитник «Монако» Рубен Агилар.

Что касается Головина, то он стал одним из тех игроков команды, кто заслужил похвалу в свой адрес. Александр был традиционно активен, успевал страховать партнёров и грамотно развивал атаки тонкими передачами. А за десять минут до конца россиянин мог даже спасти «Монако» от поражения, но мяч после его удара головой чудом прошёл мимо створа.

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Второе подряд поражение Слуцкого

А вот у Леонида Слуцкого вместе с возглавляемым им «Витессом», кажется, началась чёрная полоса. Сначала у главного тренера произошёл конфликт с подопечным Ришедли Базуром, а затем арнемцы потерпели два подряд поражения от соперников, находящихся в нижней части турнирной таблицы чемпионата Нидерландов. В прошлом туре «Витесс» проиграл клубу «Ден Хааг», а в этом — скромному «Эммену».

Причём коллектив Слуцкого умудрился пропустить дважды уже к середине первого тайма. На 33-й минуте своим голом на это ответил нападающий Нуа Дико, но на большее «Витесса» не хватило.

Ещё недавно команда была едва ли не главным преследователем «Аякса», а теперь скатилась на пятое место. Сам российский тренер посетовал, что его подопечные вновь провалили начало игры.

«Уже во втором матче подряд мы пропускаем два быстрых мяча и только после этого начинаем играть. Дебют встречи всегда важен, мы должны быть осторожны и сосредоточенны в стартовые минуты. После пытались что-то изменить, были очень злы из-за такого начала и хотели выиграть. Но в этом сезоне у нас нет футболиста, который действительно креативен в атаке и может контролировать игру», — приводит слова Слуцкого FC Update со ссылкой на FOX Sports.