«Тоттенхэм» в меньшинстве не удержал победу над «Эвертоном» в матче АПЛ

Лондонский «Тоттенхэм Хотспур» сыграл вничью с ливерпульским «Эвертоном» в матче 11-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Встреча, прошедшая в Ливерпуле на «Гудисон Парк», завершилась со счётом 1:1.

За «Тоттенхэм» на 63-й минуте забил Деле Алли, переправивший мяч в ворота после передачи Сона Хын Мина.

На 79-й минуте южнокорейский хавбек получил прямую красную карточку за грубый фол на Андре Гомеше, который привёл к тяжёлой травме португальского полузащитника.

«Эвертон» ответил голом Дженка Тосуна, забившего на седьмой компенсированной ко второму тайму минуте.

Уже на десятой компенсированной минуте «ириски» также остались вдесятером: красную карточку получил Ришарлисон де Андраде.

Ранее сообщалось, что «Лестер» обыграл «Кристал Пэлас» и поднялся на третье место в АПЛ.