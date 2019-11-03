«Тоттенхэм» в меньшинстве не удержал победу над «Эвертоном» в матче АПЛ

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Лондонский «Тоттенхэм Хотспур» сыграл вничью с ливерпульским «Эвертоном» в матче 11-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
«Тоттенхэм» в меньшинстве не удержал победу над «Эвертоном» в матче АПЛ
  • © Darren Staples via www.imago-ima/www.imago-images.de
  • globallookpress.com

Встреча, прошедшая в Ливерпуле на «Гудисон Парк», завершилась со счётом 1:1.

За «Тоттенхэм» на 63-й минуте забил Деле Алли, переправивший мяч в ворота после передачи Сона Хын Мина.

На 79-й минуте южнокорейский хавбек получил прямую красную карточку за грубый фол на Андре Гомеше, который привёл к тяжёлой травме португальского полузащитника.

«Эвертон» ответил голом Дженка Тосуна, забившего на седьмой компенсированной ко второму тайму минуте.

Уже на десятой компенсированной минуте «ириски» также остались вдесятером: красную карточку получил Ришарлисон де Андраде.

Ранее сообщалось, что «Лестер» обыграл «Кристал Пэлас» и поднялся на третье место в АПЛ.

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