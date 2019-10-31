Фантастический поединок в Ливерпуле и успехи россиян: чем запомнились кубковые игры в Европе на этой неделе

В рамках Кубка английской лиги «Ливерпуль» и «Арсенал» провели один из лучших матчей сезона-2019/20. Основное время феноменального поединка закончилось со счётом 5:5, а в серии пенальти победа осталась за подопечными Юргена Клоппа. Александр Головин помог «Монако» пройти «Марсель», а Николай Комличенко и Алексей Татаев отличились за «Младу Болеслав». Наконец, на Украине «Шахтёр» и «Динамо» выдали очередное жёсткое противостояние с двумя удалениями и несколькими травмами. RT рассказывает о главных событиях национальных кубков в европейских странах.

Десять мячей на двоих и серия пенальти

В минувшие вторник и среду, 29—30 октября, в Европе прошли очередные матчи национальных кубков. Так, в Англии команды продолжили сражение за Кубок лиги. Уже на стадии четвёртого раунда турнира жребий подарил болельщикам сразу два матча с приставкой «супер». В первом из них действующий победитель Лиги чемпионов «Ливерпуль» принимал испытывающий серьёзные проблемы «Арсенал».

Несмотря на то, что оба тренера не стали выпускать на игру многих основных футболистов, а Юрген Клопп и вовсе бросил в бой молодёжь (20-летнего Кивина Келлехера, 18-летнего Неко Уильямса, 17-летнего Сеппа ван ден Берга, 16-летнего Харви Эллиота и других), команды подарили болельщикам великолепное зрелище и провели, возможно, лучший матч сезона.

Правда, итоговый хоккейный счёт можно объяснить большим количеством ошибок и крайне небрежными действиями футболистов в обороне. В результате команды по пять раз поразили ворота друг друга. Не обошлось и без очень красивых голов. Наверное, эту игру просто стоит один раз увидеть.

Поначалу казалось, что игравший близким к основному составом «Арсенал» возьмёт верх. Ещё в первом тайме дубль оформил 18-летний бразильский новичок команды Габриэл Мартинелли, а вскоре после перерыва счёт стал 4:2 в пользу лондонского клуба. Однако «Ливерпуль» сумел восстановить равенство на табло. Затем Джозеф Уиллок потрясающим дальним ударом снова вывел «канониров» вперёд, но хозяев на четвёртой добавленной минуте спас от поражения Дивок Ориги.

В итоге всё решилось в серии пенальти. У гостей решающим стал промах с «точки» Эйнсли Мэйтленда-Найлса, и дальше прошли молодые подопечные Клоппа.

Настрой Рашфорда на «Челси» и успех «Манчестер Юнайтед»

В ещё одном матче с громкой вывеской в Лондоне сошлись «Челси» и «Манчестер Юнайтед», но настолько весёлого футбола там не получилось. В первом тайме гости, которым в свете неудач на старте сезона крайне необходима была победа, надёжно действовали в обороне и открыли счёт благодаря точному удару Маркуса Рашфорда с пенальти.

После перерыва «Челси» активизировался и довольно быстро отыгрался. Миши Батшуайи в центре поля удачно поборолся за мяч, убежал от защитника и точно пробил в угол. Но настоящим «злым гением» для лондонцев стал Рашфорд— отличиться во второй раз ему также помог стандарт.

Со штрафного метрах в 30-ти от чужих ворот Маркус нанёс прекрасный удар в дальнюю девятку и подарил «МЮ» путёвку в следующий раунд. Сам же нападающий, кажется, набрал отменную форму. В последних пяти матчах за сборную и клуб он забил пять мячей. А дубль в матче с «Челси» Маркус оформил уже второй раз в текущем сезоне. Первый пришёлся на матч стартового тура АПЛ, когда «МЮ» разгромил «аристократов» — 4:0.

Спасение «Баварии» и «теннис» в Вольфсбурге

Немало интересных матчей на неделе состоялось и в Кубке Германии. В частности, действующий чемпион страны «Бавария» с огромным трудом сломила сопротивление «Боухма», который когда-то выступал в Бундеслиге, но в нынешнем сезоне довольствуется борьбой за выживание во втором по значимости дивизионе.

Разница в классе между командами была велика, но «Бохум» при поддержке домашних трибун в отчётной встрече наглядно продемонстрировал, что в Кубке на сюрприз способен даже самый скромный коллектив. Вплоть до 83-й минуты хозяева вели благодаря автоголу Альфонсо Дэвиса, но в концовке всё же рассыпались. Сначала Серж Гнабри сравнял счёт ударом с линии вратарской, затем защитник «Бохума» на ровном месте упал перед Томасом Мюллером и вынужден был фолить ценой красной карточки. Но и это не спасло команду. В одной из последних атак Мюллер всё же улучил момент для гола и помог «Баварии» пробиться в следующий раунд.

Куда меньше проблем испытал соперник «Зенита» по группе Лиги чемпионов «Лейпциг». Удивляет даже не крупный счёт, с которым подопечные Юлиана Нагельсмана расправились с соперником (6:1), а то, что противостояли они не аутсайдеру Второй Бундеслиги, как «Бавария», а четвёртой на данный момент команде страны «Вольфсбургу».

Причём коллектив Оливера Гласнера играл дома и практически в оптимальном составе, но этот вечер стал для команды поистине «чёрным». В ворота хозяев залетело всё, что только могло, а «Лейпциг» продемонстрировал почти стопроцентную реализацию моментов. Также стоит отметить нападающего гостей Тимо Вернера, который оформил дубль и довёл количество голов в текущем сезоне до десяти.

Наконец, в противостоянии двух «Боруссий» сильнее оказались дортмундцы, хотя команда из Мёнхенгладбаха лидирует в Бундеслиге после девяти туров. И именно ей удалось открыть счёт в середине первого тайма. Но настоящим героем в составе соперника стал Юлиан Брандт. В концовке полузащитник отличился дважды за четыре минуты и вывел жёлто-чёрных в следующий раунд.

Достойный выход Головина на замену и подъём «Монако»

Между тем Александр Головин продолжает радовать российских болельщиков хорошей игрой. На прошлой неделе его «Монако» обыграл «Нант», а сам футболист отдал результативную передачу. А в среду монегаски выбили из Кубка лиги «Марсель». Головин в стартовый состав на игру не попал — тренер предоставил ему отдых. Но уже на 13-й минуте Александр вынужден был экстренно выйти на замену вместо получившего травму ветерана Сеска Фабрегаса.

В результате россиянин стал одним из лучших на поле, совершил большой объём работы и вёл игру своей команды. В середине первого тайма счёт открыл Жан-Кевин Огустен, а незадолго до перерыва отличился Рубен Агилар.

«Марселю» за десять минут до финального свистка удалось сократить отставание благодаря автоголу Бенжамена Лекома, но на большее подопечных Андре Виллаш-Боаша уже не хватило. «Монако» же не только пробился в 1/8 финала турнира, но и одержал пятую победу в шести последних встречах.

Удачный вечер для Татаева и Комличенко

Порадовали в среду и российские легионеры чешской «Млады Болеслав» Алексей Татаев и Николай Комличенко. Оба сумели отличиться в матче 1/8 финала Кубка страны с «Фаставом». Счёт в начале встречи открыл «Фастав», но незадолго до конца первого тайма статус-кво на табло восстановил Татаев, забивший второй мяч в текущем сезоне.

Уже после перерыва за дело взялся Комличенко. Сначала он отличился сам, а в добавленное арбитром время ассистировал партнёру — 3:1. Таким образом, на счету Николая во всех турнирах в рамках текущего сезона значатся 12 голов и четыре результативные передачи.

Два удаления и решающий гол на 112-й минуте

На Украине в рамках 1/8 финала Кубка страны состоялся матч «Динамо» — «Шахтёр». И этот матч как всегда получился богатым на эмоции и предельно жёстким. Уже в дебюте встречи капитан «горняков» Тарас Степаненко прыгнул сопернику в ноги сзади, но получил за это лишь жёлтую карточку. На это полузащитник киевлян Сергей Сидорчук отомстил по-футбольному, забив гол невероятным ударом издали.

После этого в отчётном матче было разбитое в кровь лицо Исмаили, удаление футболиста «Динамо» Владимира Шепелева и спасительный гол того же Степаненко в добавленное арбитром время. Уже в овертайме Тарас получил вторую жёлтую карточку, и составы уравнялись. Однако серии пенальти болельщики так и не дождались. После подачи углового 20-летний Денис Попов отправил мяч в сетку и вывел «Динамо» в четвертьфинал.