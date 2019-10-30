Ссора с фанатами, отсутствие извинений и призывы покинуть клуб: что известно о скандале вокруг капитана «Арсенала» Джаки

Капитан лондонского «Арсенала» Гранит Джака пропустит матч Кубка английской лиги с «Ливерпулем» из-за конфликта с болельщиками. В матче десятого тура АПЛ с «Кристал Пэлас» полузащитник жёстко отреагировал на свист со стороны трибун, после чего бросил клубную футболку на землю и ушёл в подтрибунное помещение. Впоследствии швейцарец не только не принёс публичных извинений, но и усугубил положение дел своим поведением в соцсетях. Фанаты уже призвали клуб продать футболиста зимой, а ряд бывших игроков «Арсенала» настаивают на лишении его статуса лидера коллектива.

Полузащитник лондонского «Арсенала» Гранит Джака может быть лишён капитанской повязки из-за своего поведения в матче с «Кристал Пэлас». За неуважение к болельщикам футболист был подвергнут порицанию со стороны главного тренера Унаи Эмери и оказался вне заявки команды на встречу четвёртого раунда Кубка английской лиги с «Ливерпулем». В среде фанатов «канониров» бытует мнение, что швейцарцу стоит покинуть клуб предстоящей зимой, а критику в адрес спортсмена разделяют несколько бывших представителей коллектива.

Причиной проблем Джаки стал инцидент в игре десятого тура АПЛ, прошедшей 27 октября. К девятой минуте встречи хозяева вели с разницей в два мяча, но затем упустили преимущество в счёте. На 61-й минуте наставник «пушкарей» Унаи Эмери принял решение усилить атакующую линию и выпустить вингера Букайо Саку. При этом покинуть поле должен был именно заточенный на разрушение Гранит.

Фанаты практически сразу принялись освистывать хавбека, чем вызвали ответную реакцию со стороны спортсмена. Сначала он приставил руки к ушам, призвав болельщиков свистеть ещё громче, а затем выкрикнул в адрес трибун: «Да пошли вы!». В довершение всего Джака снял с себя футболку и бросил её на землю, после чего направился прямиком в подтрибунное помещение.

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Поведение спортсмена серьёзно разгневало фанатов лондонского коллектива. Так, одни призвали руководство немедленно лишить швейцарца капитанской повязки, а другие и вовсе потребовали, чтобы клуб расстался с игроком в самое ближайшее время. В социальных сетях стал популярен хештег #XhakaOut (Джака — вон), а болельщики не стеснялись выражать своё недовольство.

На ситуацию отреагировал главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери. Специалист принял сторону болельщиков и заявил, что Джака поступил неправильно. Наставник не стал говорить о возможных санкциях в отношении своего подопечного, но отметил, что обязательно обсудит произошедшее внутри коллектива.

«Канонирам» было необходимо время, чтобы стабилизировать ситуацию, но из-за плотного графика они оказались в сложном положении. Уже 30 октября «Арсеналу» предстоит встретиться с «Ливерпулем» в матче четвёртого раунда Кубка английской лиги, но выпускать на поле Джаку после такого громкого скандала было бы как минимум рискованно и неэтично по отношению к поклонникам. Кроме того, сам Гранит не только не извинился, но и усугубил ситуацию. Полузащитник обновил профиль в своём Instagram, чем вызвал новую волную негатива — вместо снимка в футболке лондонской команды он поставил фотографию в форме сборной Швейцарии.

Отсутствие извинений со стороны Джаки практически лишило тренерский штаб простора для манёвра. В подобной ситуации клуб не имел другого выхода, кроме как официально оставить своего капитана вне состава на встречу с «Ливерпулем». Эмери сообщил об этом на пресс-конференции, но также дал понять, что сам спортсмен очень переживает из-за случившегося.

«Это нелегко как для него, так и для команды. Сейчас он опустошён, расстроен», — цитирует Эмери The Sun.

Примечательно, что вместо Джаки капитанскую повязку может надеть Месут Озил, который в последнее время прочно осел в запасе. В сезоне-2019/20 немец лишь четыре раза попадал в заявку коллектива и дважды выходил на поле. На данный момент в его активе значатся 71 минута в матче АПЛ с «Уотфордом» и столько же в игре Кубка английской лиги с «Ноттингем Форест». Поэтому неудивительно, что пока он не отметился ни одним результативным действием в текущем сезоне.

По словам Унаи Эмери, несмотря на отсутствие в заявке на поединок с «Ливерпулем», Джака тренируется вместе с командой.

«Он хочет помогать. На тренировке его поведение было идеальным... В глубине души он знает, что был неправ. Думаю, когда мы допускаем ошибки, нам необходимо принести извинения. Мы советовали ему сделать это», — отметил специалист.

На сторону спортсмена встали несколько его одноклубников. Его напарник по средней линии Лукас Торрейра был глубоко расстроен реакцией болельщиков на уход Джаки с поля и чуть не заплакал, когда те начали освистывать капитана. А защитник Эктор Беллерин разместил сообщение на своей странице в Twitter, в котором призвал спортсменов и болельщиков поддерживать друг друга, а не выживать из коллектива.

Однако, судя по всему, эта ситуация ещё далека от разрешения. По информации британских СМИ, обида Джаки оказалась слишком сильной, из-за чего тот отказался приносить публичные извинения болельщикам. Отмечается, что на решение Гранита не повлияло даже личное общение с Эмери. Таким образом, не исключено, что швейцарец может пропустить не только матч с «Ливерпулем», но и грядущую встречу с «Вулверхэмптоном» в 11-м туре АПЛ, которая пройдёт на домашнем «Эмирейтс».

"I think he should be stripped of his captaincy, you know, it's terrible."@Arsenal fans have their say on Granit Xhaka's outburst!



Should Granit Xhaka be stripped of the #AFC captaincy? ©️



⌚ It's Sky Sports News in 60 seconds with @TAGHeuer#ICYMIpic.twitter.com/Y8T92IfjQu — Sky Sports News (@SkySportsNews) October 28, 2019

Стоит отметить, что в спортивном сообществе мнения относительно инцидента с Джакой разделились. Некоторые раскритиковали поведение капитана «Арсенала», а другие отметили, что в случившемся виноваты и сами болельщики.

«Джака — великий игрок? Нет. Должен ли он был реагировать подобным образом? Нет. Но если 60 тыс. фанатов освистывают тебя? Где единство? Вы ожидаете, что он будет умирать за вашу футболку, чтобы потом окунуться в котёл ненависти? Двойные стандарты», — написал Оуэн в своём Twitter.

При этом экс-полузащитник «Арсенала» и сборной Франции Эмманюль Пети назвал поведение Джаки неприемлемым и сравнил его с другими бывшими капитанами лондонской команды.

«Никогда не видел ничего подобного раньше. На мой взгляд, он не может оставаться капитаном «Арсенала». Это невозможно... Ты не можешь вести себя таким образом — в Англии это подобно предательству... Я выступал рядом с Тони Адамсом и Патриком Виейра — настоящими лидерами... Они всегда уважали фанатов. Не думаю, что Джака понимает, что значит быть болельщиком в этой стране», — выразил мнение Пети.

По словам бывшего защитника «пушкарей» Мартина Киоуна, болельщики уже не первый раз выражают своё негативное отношение к швейцарцу. Он напомнил, что подобное произошло в игре с «Астон Виллой», когда Гранит покидал поле под свист трибун.

«Несмотря на численное меньшинство, «Арсенал» взял верх со счётом 3:2 в отсутствие полузащитника. А пять дней спустя Эмери всё равно дал Джаке повязку. Унаи виноват в той же мере, что и все остальные. Если вы позволяете футболистам выбирать капитана, то это превращается в конкурс популярности. Дело уже не в лидерстве», — сказал Киоун.