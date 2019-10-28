Эмери заявил, что Джака был не прав в ситуации с болельщиками «Арсенала»
- Reuters
«Джака был не прав, мы обсудим эту ситуацию внутри команды. Я хочу смотреть на это спокойно, но он действительно поступил неправильно», — приводит слова Эмери пресс-служба клуба.
Фанаты начали аплодировать и освистывать Джаку во время его замены по ходу встречи, на что швейцарский хавбек приложил руку к уху и выкрикнул: «Да пошли вы!» Затем он снял футболку и ушёл в подтрибунное помещение.
Встреча с «Кристал Пэлас», прошедшая на домашнем стадионе «Арсенала» — «Эмирейтс» — завершилась вничью 2:2.
Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» взял верх над «Тоттенхэмом» в десятом туре АПЛ.