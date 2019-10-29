СМИ: Капитан «Арсенала» отказался извиняться перед болельщиками
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- globallookpress.com
Как сообщает The Sun, главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери попросил Джаку принести извинения, но швейцарский хавбек отказался это сделать.
Фанаты начали аплодировать Джаку и освистывать его во время замены по ходу встречи, на что швейцарский хавбек приложил руку к уху и выкрикнул: «Да пошли вы!» Затем он снял футболку и ушёл в подтрибунное помещение.
Ранее Эмери заявил, что Джака был неправ в ситуации с болельщиками «Арсенала».