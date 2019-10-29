СМИ: Капитан «Арсенала» отказался извиняться перед болельщиками

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Полузащитник и капитан лондонского «Арсенала» Гранит Джака отказался приносить извинения болельщикам за свою реакцию на их поведение во время матча десятого тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
СМИ: Капитан «Арсенала» отказался извиняться перед болельщиками
  • © Paul Terry via www.imago-images./www.imago-images.de
  • globallookpress.com

Как сообщает The Sun, главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери попросил Джаку принести извинения, но швейцарский хавбек отказался это сделать.

Фанаты начали аплодировать Джаку и освистывать его во время замены по ходу встречи, на что швейцарский хавбек приложил руку к уху и выкрикнул: «Да пошли вы!» Затем он снял футболку и ушёл в подтрибунное помещение.

Ранее Эмери заявил, что Джака был неправ в ситуации с болельщиками «Арсенала».

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