СМИ: Капитан «Арсенала» отказался извиняться перед болельщиками

Полузащитник и капитан лондонского «Арсенала» Гранит Джака отказался приносить извинения болельщикам за свою реакцию на их поведение во время матча десятого тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Как сообщает The Sun, главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери попросил Джаку принести извинения, но швейцарский хавбек отказался это сделать.

Фанаты начали аплодировать Джаку и освистывать его во время замены по ходу встречи, на что швейцарский хавбек приложил руку к уху и выкрикнул: «Да пошли вы!» Затем он снял футболку и ушёл в подтрибунное помещение.

Ранее Эмери заявил, что Джака был неправ в ситуации с болельщиками «Арсенала».