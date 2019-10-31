«Ливерпуль» по пенальти обыграл «Арсенал» и вышел в 1/4 финала Кубка лиги

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«Ливерпуль» по пенальти одолел лондонский «Арсенал» в матче четвёртого раунда Кубка английской лиги.

Встреча прошла в Ливерпуле и завершилась со счётом 5:5.

В составе хозяев дубль оформил Дивок Ориги, по разу отличились Джеймс Милнер (с пенальти) и Алекс Окслейд-Чемберлен, а также в свои ворота забил защитник «Арсенала» Шкодран Мустафи. У канониров голами дублем отметился Габриэл Мартинелли, а также голы на счету Лукас Торрейра, Эйнсли Мэйтленд-Найлс и Джозеф Уиллок.

В серии пенальти точнее оказались игроки «Ливерпуля» — 5:4.

Таким образом, подопечные Юргена Клоппа вышли в четвертьфинал турнира.

Ранее сообщалось, что Жозе Моуринью хочет возглавить «Арсенал».

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