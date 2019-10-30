СМИ: Моуринью хочет возглавить «Арсенал»

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Португальский специалист Жозе Моуринью хотел бы продолжить карьеру в качестве главного тренера лондонского «Арсенала».
СМИ: Моуринью хочет возглавить «Арсенал»
  • Reuters

Как сообщает The Sun, Моуринью готов возглавить лондонский «Арсенал», если ему поступит подобное предложение. Португалец хотел бы продолжить карьеру в Английской премьер-лиге и стать первым наставником, который выиграет крупные трофеи с тремя разными клубами АПЛ. С «Челси» Моуринью побеждал в чемпионате Англии, а с «Манчестер Юнайтед» завоевал трофей Лиги Европы.

В настоящее время главным тренером «Арсенала» является Унаи Эмери, однако испанец находится под градом критики.

Ранее СМИ назвали возвращение Моуринью в «Реал» вопросом времени.

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