СМИ назвали возвращение Моуринью в «Реал» вопросом времени
- © Matt McNulty/imago sportfotodienst
- globallookpress.com
Как сообщает AS со ссылкой на окружение Моуринью, португалец ждёт предложения от «Реала». По информации источника, в настоящее время вопрос не в том, пойдёт ли он в «Реал», а в том, когда это произойдёт.
Моуринью возглавлял королевский клуб с 2010 по 2013 год. Нынешний главный тренер команды Зинедин Зидан находится под давлением из-за не слишком успешного старта команды.
Ранее сообщалось, что футболисты «Реала» стараются играть лучше, чтобы не допустить возвращения Моуринью.