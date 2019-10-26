СМИ назвали возвращение Моуринью в «Реал» вопросом времени

Короткая ссылка
Испанская пресса уверена, что португальский специалист Жозе Моуринью будет следующим главным тренером «Реала».
СМИ назвали возвращение Моуринью в «Реал» вопросом времени
  • © Matt McNulty/imago sportfotodienst
  • globallookpress.com

Как сообщает AS со ссылкой на окружение Моуринью, португалец ждёт предложения от «Реала». По информации источника, в настоящее время вопрос не в том, пойдёт ли он в «Реал», а в том, когда это произойдёт.

Моуринью возглавлял королевский клуб с 2010 по 2013 год. Нынешний главный тренер команды Зинедин Зидан находится под давлением из-за не слишком успешного старта команды.

Ранее сообщалось, что футболисты «Реала» стараются играть лучше, чтобы не допустить возвращения Моуринью.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить