СМИ назвали возвращение Моуринью в «Реал» вопросом времени

Испанская пресса уверена, что португальский специалист Жозе Моуринью будет следующим главным тренером «Реала».

Как сообщает AS со ссылкой на окружение Моуринью, португалец ждёт предложения от «Реала». По информации источника, в настоящее время вопрос не в том, пойдёт ли он в «Реал», а в том, когда это произойдёт.

Моуринью возглавлял королевский клуб с 2010 по 2013 год. Нынешний главный тренер команды Зинедин Зидан находится под давлением из-за не слишком успешного старта команды.

Ранее сообщалось, что футболисты «Реала» стараются играть лучше, чтобы не допустить возвращения Моуринью.